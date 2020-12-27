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Для ФОПів та найманих працівників вже виплатили 2,8 млрд грн карантинної допомоги

Допомогу отримали понад 354 тисяч адресатів.

Для ФОПів та найманих працівників вже виплатили 2,8 млрд грн карантинної допомоги
Фото: ukrainepravo.com

Вже виплачено 2,8 млрд грн матеріальної допомоги від держави для ФОПів та найманих працівників у розмірі 8 тис. грн для подолання наслідків карантину. 

Про це у соцмережі Facebook повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Пенсійний фонд цього тижня розпочав виплати 8 тисяч грн матеріальної допомоги від держави для ФОПів та найманих працівників. Станом на 24 грудня було спрямовано 2,8 млрд грн для понад 354 тисяч отримувачів”, – написав Шмигаль.

Реєстрація заявок для отримання одноразової матеріальної допомоги для тих людей, чия господарська діяльність буде припинена внаслідок посиленого карантину у січні, триватиме до 31 грудня.

“Закликаю підприємців та звичайних працівників подавати заявки, щоб усі змогли отримати такі виплати”, – додав прем’єр.

Нагадаємо, 14 грудня портал "Дія" почав приймати заявки на отримання 8 тисяч одноразової допомоги від держави для подолання наслідків пандемії коронавірусу.

12 грудня Пенсійний фонд України оприлюднив пам’ятку про порядок отримання держдопомоги.

4 грудня Верховна Рада підтримала в першому читанні та в цілому проєкт закону президента “Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (№4429). Це, зокрема, одноразова матеріальна допомога в розмірі 8000 гривень. 

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