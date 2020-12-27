Для ФОПів та найманих працівників вже виплатили 2,8 млрд грн карантинної допомоги

Вже виплачено 2,8 млрд грн матеріальної допомоги від держави для ФОПів та найманих працівників у розмірі 8 тис. грн для подолання наслідків карантину.

Про це у соцмережі Facebook повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Пенсійний фонд цього тижня розпочав виплати 8 тисяч грн матеріальної допомоги від держави для ФОПів та найманих працівників. Станом на 24 грудня було спрямовано 2,8 млрд грн для понад 354 тисяч отримувачів”, – написав Шмигаль.

Реєстрація заявок для отримання одноразової матеріальної допомоги для тих людей, чия господарська діяльність буде припинена внаслідок посиленого карантину у січні, триватиме до 31 грудня.

“Закликаю підприємців та звичайних працівників подавати заявки, щоб усі змогли отримати такі виплати”, – додав прем’єр.

Нагадаємо, 14 грудня портал "Дія" почав приймати заявки на отримання 8 тисяч одноразової допомоги від держави для подолання наслідків пандемії коронавірусу.

12 грудня Пенсійний фонд України оприлюднив пам’ятку про порядок отримання держдопомоги.

4 грудня Верховна Рада підтримала в першому читанні та в цілому проєкт закону президента “Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (№4429). Це, зокрема, одноразова матеріальна допомога в розмірі 8000 гривень.