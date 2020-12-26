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Японія через коронавірус забороняє в'їзд іноземцям до кінця січня

У країні виявили новий штам коронавірусу у п'яти людей, які повернулися з Великої Британії.

Японія через коронавірус забороняє в'їзд іноземцям до кінця січня
Фото: EPA/UPG

В Японії з 28 грудня 2020 до кінця січня 2021 року заборонили  в'їзд усіх іноземних громадян у зв'язку з виявленням нового різновиду коронавірусу.

Про це повідомляє Kyodo.

"Японія тимчасово призупиняє в'їзд до країни іноземних громадян з усього світу як запобіжний захід проти нового, потенційно більш заразного варіанту коронавірусу. Правило набуде чинності 28 грудня і діятиме до кінця січня 2021 року", - пише інформагентство.

У країні виявили новий штам коронавірусу у п'яти людей, які повернулися з Великої Британії. Зараз вони на карантині, контактних осіб встановлюють.

Новий штам коронавірусу передається на 70% швидше. Чи варто хвилюватися?

Японія закрила в'їзд із Британії для всіх пасажирів, крім своїх підданих, які повертаються додому.

Нагадаємо, кількість випадків ковіду у світі перевищила 80 млн, Україна – на 16-му місці.Від хвороби померло 1 759 689 осіб.

Вчора британський уряд заявив про введення жорстких обмежень в країні через ситуацію з поширенням COVID-19. Таке рішення пояснюється поширенням на території країни нового штаму вірусу.

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