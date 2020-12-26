Для в’їзду до Туреччини вимагатимуть негативний тест на коронавірус

В іншому разі мандрівники не матимуть права в'їхати в країну.

З понеділка, 28 грудня для в’їзду до Туреччини потрібно буде негативний тест на коронавірус.

Про це у Facebook повідомило Посольство України у Турецькій республіці.

“Турецька влада вирішила зобов'язати з 28 грудня осіб, які прибувають у країну, надавати довідку про негативний тест на коронавірус”, – йдеться у повідомленні.

Тест має бути зроблено не пізніше ніж за 72 години на момент пред'явлення. В іншому разі, мандрівники не матимуть права в'їхати в країну.

Нагадаємо, з 1 грудня влада Туреччини посилила обмежувальні заходи на території країни.

З вечора 31 грудня до ранку 4 січня у країні запровадять комендантську годину із забороною виходу з дому, пише radiosvoboda.org.

У Туреччині на коронавірус захворіли понад 2 млн людей, померло більше 19 тисяч осіб.