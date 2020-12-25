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В американському місті Нешвілл вибухнуло авто, влада підозрює умисний підрив

"Все на вулиці було у вогні".

Фото: cnn.com

Вранці 25 грудня в американському місті Нешвілл у штаті Теннессі вибухнуло авто. В результаті інциденту було поранено 3 людей та пошкоджені десятки будівель. Влада розцінює вибух як навмисний акт. 

Про це повідомляє CNN.

За даними поліції, правоохоронці близько 5:30 прибули на виклик щодо пострілів у центрі міста. Там вони побачили припаркований фургон, з якого лунало записане аудіоповідомлення про те, що бомба вибухне за 15 хвилин.

Поліцейські викликали саперів та почали евакуацію людей з прилеглих будівель. О 6:30 авто вибухнуло.

"Ми вважаємо, що це було навмисною дією", - сказав голова департаменту поліції метро Нешвілля Джон Дрейк, додавши, що вибух наніс суттєвої шкоди прилеглій інфраструктурі.

ФБР повідомило CNN, що його польовий офіс в Мемфісі бере на себе розслідування.

Джерело в федеральних правоохоронних органах повідомило CNN, що в районі Нешвілля не було відомих реальних загроз, які сигналізували б про можливість нападу в канун Різдва.

Свідок інциденту Бак Маккой сказав CNN, що вибух стався прямо перед його будинком, в результаті чого його вікна були вибиті вибуховою хвилею.

"Все на вулиці було у вогні. Було три машини, які були повністю охоплені полум'ям", - сказав він.

Нагадаємо, в Оболонському районі Києва приблизно о четвертій годині ранку на вході в ресторан на вул. Автозаводській трапився вибух.

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