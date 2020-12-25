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У МЗС відреагували на заяву Лукашенка про ввезення в Білорусь "зброї з України"

Україна засуджує тероризм у будь-яких його проявах.

У МЗС відреагували на заяву Лукашенка про ввезення в Білорусь "зброї з України"
Фото: Макс Требухов

Заява Алєксандра Лукашенка про начебто ввезення в Білорусь терористичними групами "зброї з України" є черговою інсинуацією і чітко вписується в його політику із залякування білоруського народу.

Про це у коментарі LB.ua повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він зазначив, що Україна засуджує тероризм у будь-яких його проявах.

"Україна категорично відкидає чергові інсинуації Алєксандра Лукашенка. Риторика про зовнішнє втручання, зокрема мантра про "зброю з України", чітко вписується в політику Лукашенка із залякування білоруського народу. Україна не є ворогом Білорусі. Засуджуємо тероризм у будь-яких його проявах", - сказав Ніколенко.

Раніше сьогодні Алєксандр Лукашенко заявив про викриття групи терористів, яка "тоннами завозила" зброю через територію України і готувала теракти по всій Білорусі. За його словами, мова йде про так звану групу Миколи Автуховича, яку затримали 8 грудня.

Це вже не вперше, коли Лукашенко пов'язує з Україною певні заворушення у своїй країні. У вересні він назвав Україну "форпостом політичних провокацій", до цього також говорив, що провокатори потрапляють в Білорусь через сусідні країни. 

У вересні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що контакти між офіційними представниками України і Білорусі поставлені на паузу, але відносини між країнами зберігаються.

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