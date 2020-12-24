Китай припиняє авіасполучення з Британією через новий вид коронавірусу

Низка країн уже закрила кордони для прибулих з Великобританії.

Китай припинить пряме авіасполучення з Великобританією на невизначений час через побоювання щодо нового штаму коронавірусу.

Про це 24 грудня заявив представник міністерства закордонних справ КНР Ван Венбін, передає Reuters.

"Після довгих роздумів Китай вирішив наслідувати приклад інших країн і припинити польоти до Великобританії та назад", - сказав він журналістам.

За словами представника МЗС, Китай буде уважно стежити за подіями та динамічно коригувати заходи контролю залежно від ситуації.

Зараз між континентальним Китаєм та Великобританією виконується вісім рейсів. British Airways виконує два рейси на тиждень з Лондона у Шанхай.

Раніше рішення про призупинення авіасполучення з Великою Британією ухвалили, зокрема, Нідерланди, Бельгія, Австрія, Італія, Ірландія, Німеччина, Чехія, Франція, Швеція, Латвія, Литва, Естонія, Болгарія і Канада.

Як повідомляли, Україна поки що не закриватиме авіасполучення з Британією. Однак у зв’язку з поширенням нового штаму ковіду посольство України рекомендує українцям тимчасово утриматися від поїздок до Лондона та південно-східної Англії.

Нагадаємо, минулої суботи прем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що влада ухвалила рішення з неділі ввести максимально жорсткі обмежувальні заходи на пересування жителів Лондона і майже всього південного сходу Англії. Джонсон пояснив, що прийняв рішення про локдаун, зокрема, враховуючи поширення в Англії нового штаму COVID-19.

У неділю низка країн почала закривати кордони для прибулих з Великобританії.

Згодом з’явилася інформація, що у Великобританії виявлено ще один новий штам коронавірусу, занесений у країну з ПАР.