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Ізраїль вводить локдаун на два тижні

Станом на 24 грудня в Ізраїлі було зафіксовано понад 385 тис. випадків COVID-19.

Ізраїль вводить локдаун на два тижні
Фото: EPA/UPG

Ізраїль з 27 грудня вводить жорсткий карантин на два тижні.

Про це повідомляє Newsru.co.il.

Введення жорсткого карантину підтримав Кабінет по боротьбі з коронавірусом.

Локдаун вводиться строком на два тижні і може бути подовжений, якщо кількість нових випадків зараження, що виявляються щодня, не знизиться до тисячі. За минулу добу було виявлено понад 2500 нових інфікованих, днем раніше - 4228. 

Карантин охоплюватиме закриття торгових підприємств, за винятком продуктових магазинів і аптек. Кафе і ресторани зможуть доставляти їжу додому.

Також закриють перукарні та салони краси. 

Влада обмежить і пересування громадян: віддалятися від будинку дозволяється не більше ніж на 1 км. Заборонено приймати гостей і відвідувати знайомих і родичів.

Під час локдауну продовжать працювати підприємства і фірми, які не ведуть прийом відвідувачів. Водночас на робочих місцях зможуть перебувати не більше ніж 50% від усіх працівників.

Однак у Ізраїлі дозволили індивідуальні заняття спортом на відкритому повітрі без обмеження відстані в тому випадку, якщо не використовуються транспортні засоби.

Дитячі садки та школи системи спеціальної освіти працюватимуть за звичайним розкладом.

На Різдво дозволили проведення святкових мес: на відкритому просторі можуть зібратися разом до 100 осіб. У приміщенні кількість людей розраховується залежно від кількості вхідних дверей: на кожен вхід - по 10 осіб, і не більше 10 груп.

За даними сайту Worldometer, станом на 24 грудня в Ізраїлі було зафіксовано понад 385 тис. випадків COVID-19. 

Уперше жорсткий локдаун в Ізраїлі запровадили 20 березня - людям заборонили виходити з дому. Обмеження пом'якшили 19 квітня

Нагадаємо, у Великобританії виявлено ще один новий штам коронавірусу, занесений у країну з ПАР. Раніше повідомлялося, що за інформацією британського міністерства охорони здоров'я, новий штам вірусу, виявлений на південному сході Англії ще у вересні, на 70% більш заразний, ніж інші різновиди COVID-19. Однак поки що немає даних про те, що він більш смертоносний.

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