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У Британії виявили ще один новий штам ковіду

Вірус був занесений в країну з ПАР.

У Британії виявили ще один новий штам ковіду
Фото: rivnenews.com.ua

У Великобританії виявлено ще один новий штам коронавірусу, занесений у країну з ПАР.

Про це заявив британський міністр охорони здоров'я Метт Генкок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Цей новий вид викликає занепокоєння, тому що він інтенсивніше передається і він мутував сильніше від раніше виявленого в Британії штаму", - сказав він.

Міністр повідомив, що Британія припиняє приймати авіарейси з ПАР.

Раніше повідомлялося, що за інформацією британського міністерства охорони здоров'я, новий штам вірусу, виявлений на південному сході Англії ще у вересні, на 70% більш заразний, ніж інші різновиди COVID-19. Однак поки що немає даних про те, що він більш смертоносний.

Наразі тривають дослідження, щоб краще зрозуміти, наскільки швидко він поширюється і пов'язано це із самим штамом чи з комбінацією різних факторів.

Нагадаємо, минулої суботи прем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що влада ухвалила рішення з неділі ввести максимально жорсткі обмежувальні заходи на пересування жителів Лондона і майже всього південного сходу Англії. Джонсон пояснив, що прийняв рішення про локдаун, зокрема, враховуючи поширення в Англії нового штаму COVID-19.

У неділю низка країн почала закривати кордони для прибулих з Великобританії.

З 8 грудня у Британії офіційно стартувала програма вакцинації. Першою пацієнткою у світі, яка отримала вакцину Pfizer BioNTech від COVID-19, стала 90-річна британка Маргарет Кінан.

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