В МЗС вважають нікчемною постанову Слідчого комітету РФ про розшук Марківа

Міністерство закордонних справ України вважає нікчемною з юридичної точки зору постанову Слідчого комітету Російської Федерації, який висунув нацгвардійцю Віталію Марківу обвинувачення за тим самим інцидентом, за яким його виправдав італійський суд.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка.

"Вважаємо, що постанова Слідчого комітету РФ щодо висунення «обвинувачення» військовослужбовцю Національної гвардії України Віталію Марківу у вбивстві та оголошення його у міжнародний розшук є нікчемною. Слідчий комітет Росії вкотре вдається до підміни правоохоронних функцій виконанням політичних замовлень. Це стосується і питання використання Інтерполу для політично вмотивованих переслідувань", - зазначив він.

Ніколенко також додав, що МЗС в повній мірі виконає свої функції і забезпечить захист прав та інтересів громадян України.

Нагадаємо, український військовий Віталій Марків три роки перебував під вартою в Італії через обвинувачення у причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі 2014 року в зоні бойових дій на сході України.

Торік у липні суд першої інстанції засудив його до 24 років позбавлення волі.

3 листопада 2020 року Апеляційний суд зняв усі обвинувачення з Марківа. 4 листопада він повернувся в Україну.

11 грудня Басманний суд Москви заочно заарештував Марківа. Він також був оголошений російськими слідчими в міжнародний розшук за обвинуваченням у вбивстві двох осіб на Донбасі.