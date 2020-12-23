В МЗС вважають нікчемною постанову Слідчого комітету РФ про розшук Марківа

Міністерство закордонних справ України вважає нікчемною з юридичної точки зору постанову Слідчого комітету Російської Федерації, який висунув нацгвардійцю Віталію Марківу обвинувачення за тим самим інцидентом, за яким його виправдав італійський суд.
Про це йдеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка.
"Вважаємо, що постанова Слідчого комітету РФ щодо висунення «обвинувачення» військовослужбовцю Національної гвардії України Віталію Марківу у вбивстві та оголошення його у міжнародний розшук є нікчемною. Слідчий комітет Росії вкотре вдається до підміни правоохоронних функцій виконанням політичних замовлень. Це стосується і питання використання Інтерполу для політично вмотивованих переслідувань", - зазначив він.
Ніколенко також додав, що МЗС в повній мірі виконає свої функції і забезпечить захист прав та інтересів громадян України.
Нагадаємо, український військовий Віталій Марків три роки перебував під вартою в Італії через обвинувачення у причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі 2014 року в зоні бойових дій на сході України.
Торік у липні суд першої інстанції засудив його до 24 років позбавлення волі.
3 листопада 2020 року Апеляційний суд зняв усі обвинувачення з Марківа. 4 листопада він повернувся в Україну.
11 грудня Басманний суд Москви заочно заарештував Марківа. Він також був оголошений російськими слідчими в міжнародний розшук за обвинуваченням у вбивстві двох осіб на Донбасі.