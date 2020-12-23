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Колумбія вислала двох російських дипломатів – їх підозрюють у шпигунстві

Дипломати могли збирати інформацію щодо корисних копалин, нафтової інфраструктури, електромереж та гідроелектростанцій.

Колумбія вислала двох російських дипломатів – їх підозрюють у шпигунстві
Фото: moe-online.ru

Влада Колумбії вислала з території країни двох російських дипломатів за підозрою у шпигунстві.

Пресслужба МЗС Колумбії повідомила про рішення уряду видворити їх у зв'язку з діяльністю, несумісною з положеннями Віденської конвенції про дипломатичні відносини. Точну причину такого рішення у міністерстві не назвали. 

"Було дотримано процедуру, встановлену статтею 9 зазначеного міжнародного документа, - дія, на яку уряд РФ відповів взаємністю, в свою чергу наказавши відкликати двох дипломатичних чиновників Колумбії, акредитованих у Москві", - йдеться у повідомленні.

Колумбійські ЗМІ з посиланням на джерела в уряді пишуть, що дипломати могли збирати інформацію щодо Венесуели, що стосується корисних копалин, нафтової інфраструктури, електромереж та гідроелектростанцій.

ЗМІ також називають імена російських дипломатів - Олександр Білоусов та Олександр Парістов. Перший, ймовірно, пов'язаний з Головним розвідуправлінням, другий - зі Службою зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, що у серпні поліцейська служба безпеки Норвегії затримала чоловіка, підозрюваного в передачі Росії даних державної важливості.

Підозрюваний працював на компанію DNV GL, яка займається консультаційними послугами та сертифікацією в галузі суднобудування, нафтогазової промисловості та енергетики. За даними правоохоронців, у нього були контакти з представниками норвезької оборонної промисловості.

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