Колумбія вислала двох російських дипломатів – їх підозрюють у шпигунстві

Влада Колумбії вислала з території країни двох російських дипломатів за підозрою у шпигунстві.

Пресслужба МЗС Колумбії повідомила про рішення уряду видворити їх у зв'язку з діяльністю, несумісною з положеннями Віденської конвенції про дипломатичні відносини. Точну причину такого рішення у міністерстві не назвали.

"Було дотримано процедуру, встановлену статтею 9 зазначеного міжнародного документа, - дія, на яку уряд РФ відповів взаємністю, в свою чергу наказавши відкликати двох дипломатичних чиновників Колумбії, акредитованих у Москві", - йдеться у повідомленні.

Колумбійські ЗМІ з посиланням на джерела в уряді пишуть, що дипломати могли збирати інформацію щодо Венесуели, що стосується корисних копалин, нафтової інфраструктури, електромереж та гідроелектростанцій.

ЗМІ також називають імена російських дипломатів - Олександр Білоусов та Олександр Парістов. Перший, ймовірно, пов'язаний з Головним розвідуправлінням, другий - зі Службою зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, що у серпні поліцейська служба безпеки Норвегії затримала чоловіка, підозрюваного в передачі Росії даних державної важливості.

Підозрюваний працював на компанію DNV GL, яка займається консультаційними послугами та сертифікацією в галузі суднобудування, нафтогазової промисловості та енергетики. За даними правоохоронців, у нього були контакти з представниками норвезької оборонної промисловості.