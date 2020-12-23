Philip Morris позивається до міжнародного арбітражу проти України

Компанії Philip Morris International (PMI) подали позов про двосторонній інвестиційний арбітраж проти уряду України. Позивачі вважають несправедливим рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ) щодо штрафу на 431 млн гривень.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресреліз компанії.

Зазначається, що позов поданий 21 грудня в Міжнародний центр по врегулюванню інвестиційних суперечок (Вашингтон, округ Колумбія, США) в зв'язку з порушенням, на думку заявників, двосторонніх угод про взаємний захист інвестицій з США та Швейцарією.

"Рішення Комітету є явним порушенням прав інвестора. Ми вважаємо, що ця суперечка між інвестором і державою буде мати вкрай негативний вплив на інвестиційну привабливість України, а також на репутацію країни в цілому", - приводяться в релізі слова гендиректора "Філіп Морріс Україна" Костаса Салвараса.

Нагадаємо, наприкінці 2016 року АМКУ визнав, що компанія "ТЕДІС Україна" з 2013-го і до вересня 2015 року зловживала монопольним становищем на загальнодержавному ринку дистрибуції сигарет. Суд оштрафував компанію на 431 млн гривень і зобов'язав усунути порушення.

"ТЕДІС" зі штрафом не погодився і пішов до суду. 31 травня 2017 року рішення на користь АМКУ ухвалив Господарський суд Києва, 9 лютого 2018 року - Київський апеляційний господарський суд, а 26 листопада 2020 - Північний апеляційний суд.

31 березня 2017 року близько тисячі співробітників правоохоронних органів провели обшуки в "ТЕДІС Україна", яку запідозрили в несплаті податків і фінансуванні тероризму. Генпрокурор Юрій Луценко говорив, що з 2012 року бенефіціаром "ТЕДІС Україна" є громадянин РФ Ігор Кесаєв, до якого рішенням РНБО були застосовані санкції у вигляді заборони виведення коштів з України за кордон. А всі рішення в "ТЕДІС" приймаються за погодженням з топменеджером заводу ім. Дегтярьова, постачальником зброї "ДНР" і "ЛНР".