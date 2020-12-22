В США подали в суд на Walmart через розпалювання опіоїдної кризи

Walmart створив систему, яка перетворила 5000 аптек у магазинах мережі на постачальників сильнодіючих знеболюючих препаратів.

Міністерство юстиції США подало позов проти торговельної мережі Walmart. Компанію звинувачують у розпалюванні опіоїдної кризи в США та ігноруванні попереджень фармацевтів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на матеріали справи.

У позові, поданому до окружного суду США в штаті Делавер, Walmart звинувачують у халатному ставленні до своїх обов'язків щодо контролю за товарообігом аптек.

За даними слідства, Walmart створив систему, яка з червня 2013 року перетворила 5000 аптек у магазинах мережі на постачальників сильнодіючих знеболюючих препаратів.

У позові зазначається, що керівники Walmart чинили величезний тиск на фармацевтів, щоб вони обробляли якомога більше рецептів. Відмовляти клієнтам у видачі ліків було категорично заборонено, не дивлячись, що деякі з рецептів були завідомо недійсні.

У жовтні рітейлер подав позов до федерального уряду з проханням пояснити роль та юридичні обов'язки фармацевтів та аптек при призначенні рецептів на опіоїди.

Опіоїдна епідемія вбила приблизно 450 тисяч людей у США з 1999 року через передозування знеболюючими та забороненими наркотиками.

За словами виконуючого обов'язки начальника цивільного управління Міністерства юстиції Джеффрі Кларка, дії Walmart допомогли "розпалити національну кризу". Посадовець відмовився назвати суму позовних вимог до Walmart.

Walmart відмовився оперативно прокоментувати ситуацію. Акції рітейлера впали приблизно на 2% після оприлюднення інформації про позов.

Нагадаємо, у США ще п'ять штатів легалізували використання марихуани дорослими, а виборці в Орегоні зробили свій першим штатом, який скасував кримінальну відповідальність за зберігання невеликих кількостей "вуличних наркотиків", таких як кокаїн, героїн і метамфетамін.