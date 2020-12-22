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Росія вручила ноти деяким послам ЄС та розширила свої санкції

В МЗС викликали керівників дипломатичних представництв Німеччини, Франції і Швеції.

Росія вручила ноти деяким послам ЄС та розширила свої санкції
Фото: EPA/UPG

Російська Федерація запровадила додаткові санкції проти Європейського Союзу у відповідь на санкції через отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомила пресслужба МЗС РФ.

"На основі принципу взаємності прийнято рішення про розширення відповідного списку представників країн-членів ЄС, яким заборонено в'їзд на територію Російської Федерації. До нього увійшли ті, хто причетний до нагнітання антиросійської санкційної активності в рамках ЄС", - йдеться в повідомленні.

В МЗС РФ зазначили, що санкції Євросоюзу проти російських чиновників і науково-дослідного інституту органічної хімії і технології вважають незаконними.

Через це в міністерство викликали керівників дипломатичних представництв Німеччини, Франції і Швеції. Їм вручили вербальні ноти МЗС Росії, які інформують про цей крок.

"Підтверджуємо, що недружні акції з боку західних країн і надалі будуть отримувати адекватну відповідь", - заявили в міністерстві.

Нагадаємо, вчора  Олексій Навальний опублікував відео, в якому спілкується з начебто одним із працівників ФСБ РФ, який стежив за ним і брав участь в його отруєнні.

Євросоюз у жовтні запровадив санкції проти Росії. Під обмеження потрапили шість осіб, зокрема директор ФСБ Олександр Бортніков і перший заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко. Фігурантам списку заборонений в'їзд до Євросоюзу, їхні активи і кошти в ЄС заморожуються. Росія у відповідь на "санкції Навального" впровадила дзеркальні заходи щодо Німеччини і Франції.

12 листопада Російська Федерація заявила про введення дзеркальних санкцій щодо Франції та Німеччини у відповідь на заходи ЄС через отруєння опозиціонера Олексія Навального.Спеціальні обмежувальні заходи стосуються керівників апаратів глав цих держав.

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