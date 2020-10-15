ЄС офіційно опублікував список осіб, на які наклав санкції через отруєння Навального

Європейський Союз оприлюднив список осіб, щодо яких вжиті санкції у зв'язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Перелік імен опублікований Офіційним журналом ЄС.

"У своїх висновках від 1 та 2 жовтня 2020 року Європейська рада засудила замах на Олексія Навального. Застосування хімічної зброї є серйозним порушенням міжнародного права. Європейська рада закликала органи влади Російської Федерації повною мірою співпрацювати з Організацією заборони хімічної зброї з метою забезпечення неупередженого міжнародного розслідування та притягнення винних до відповідальності. У цьому контексті, а також з огляду на триваючу загрозу розповсюдження та використання хімічної зброї, шість осіб та один суб’єкт повинні бути включені до переліку фізичних та юридичних осіб, суб’єктів та органів, на які застосовуються обмежувальні заходи", - йдеться у рішенні.

Санкції вжито щодо таких осіб:

Андрій Ярін, начальник Управління внутрішньої політики Президента в Адміністрації Президента в Російській Федерації.

Зазначається, що спеціалізована лабораторія в Німеччині знайшла чіткі докази, підтверджені також лабораторіями Франції та Швеції, що Олексій Навальний був отруєний токсичним нервово-паралітичним агентом групи "Новачок". Цей токсичний агент доступний лише органам державної влади Російської Федерації.

"За цих обґрунтованих причин можна зробити висновок, що отруєння Олексія Навального було можливим лише за згодою Адміністрації Президента. Враховуючи свою вищу керівну роль в цьому відомстві, Андрій Ярін відповідає за спонукання та підтримку осіб, які здійснили або брали участь у отруєнні Олексія Навального нервово-паралітичним агентом "Новачок", що є використанням хімічної зброї під Конвенція про зброю", - пояснили в ЄС.

Сергій Кірієнко, перший заступник керівника апарату Адміністрації президента Російської Федерації.

"Сергій Кирієнко відповідає за стимулювання та підтримку осіб, які здійснили або брали участь у отруєнні Олексія Навального нервово-паралітичним агентом "Новачок", що є використанням хімічної зброї під Конвенція про зброю", - йдеться у поясненні.

Сергій Міняйло, представник президента Російської Федерації в Сибірському федеральному окрузі

"Враховуючи свою вищу керівну роль представника цього відомства в Сибірському федеральному окрузі, Сергій Міняйло відповідає за спонукання та підтримку осіб, які здійснили або брали участь у отруєнні Олексія Навального нервово-паралітичним агентом "Новачок", - йдеться в заяві.

Олександр Бортніков, директор Федеральної служби безпеки Російської Федерації

"Беручи до уваги, що Олексій Навальний під час свого отруєння перебував під наглядом, розумно зробити висновок, що отруєння було можливим лише за участю Федеральної служби безпеки", - заявили у Євросоюзі.

Павло Попов , заступник міністра оборони РФ

, заступник міністра оборони РФ Олексій Криворученко, заступник міністра оборони РФ

Також санкції вжито щодо Державного науково-дослідного інституту органічної хімії та технологій.

В обґрунтуванні зазначається, що "Новачок" був доступний лише органам державної влади Російської Федерації, а застосування токсичного нервово-паралітичного складу групи "Новачок" було можливим лише через невиконання Інститутом своєї відповідальності за знищення запасів хімічної зброї.

Які саме обмеження накладені - не повідомляється, проте вчора світові ЗМІ з посиланням на джерела в дипломатичних колах ЄС говорили про заморозку активів та заборону на в'їзд до Євросоюзу.

Нагадаємо, що що 20 серпня російський опозиціонер Навальний з літака потрапив до реанімації в Омську з попереднім діагнозом "токсичне отруєння". Навальний не опритомнів і впав у кому. Два дні РФ не давала дозволу на його переведення за кордон на лікування, а 22 серпня він все ж був транспортований до Німеччини. Перед цим російські лікарі назвали "основний робочий діагноз" Навального і заявили, що отруєння не було.

Фахівці клініки Charite впевнені, що Навальний був отруєний. У Кремлі ж заявили, що німецькі лікарі "поквапилися з висновками", і відмовилися розпочати кримінальне розслідування.

Проте німецькі лікарі запросили в Болгарії дані про отруєння Омеляна Гебрева, який був отруєний агентами російського ГРУ. Вони припустили, що Навального могли отруїти тією ж речовиною, що й болгарського бізнесмена.

Результати аналізів, проведених Інститутом фармакології і токсикології Збройних сил Німеччини підтвердили, що Навального отруїли новим, більш смертоносним видом бойової нервово-паралітичної речовини "Новачок".

США попередили Росію про жорсткі санкції, якщо доведуть причетність влади до отруєння Навального. Європарламент закликав зупинити "Північний Потік-2" і ввести санкції проти РФ. "Політичні вбивства і отруєння в Росії є системними інструментами режиму, навмисно націленими на опозицію", - йдеться в резолюції ЄС.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна може приєднатися до санкцій проти Російської Федерації за отруєння опозиційного політика Олексія Навального.

Учора стало відомо, що Європейський Союз погодив застосування санкцій щодо шести осіб та однієї російської компанії через отруєння опозиціонера Олексія Навального.