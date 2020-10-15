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Трамп закликає американців голосувати за нього: "що, чорт забирай, вам втрачати!"

"Надто високі податки, надто висока злочинність, надто багато збоїв, надто жорсткі обмеження".

Трамп закликає американців голосувати за нього: "що, чорт забирай, вам втрачати!"
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп закликає жителів Каліфорнії підтримати його на президентських виборах 3 листопада.

Він наголоcив, що американцям вже "нема чого втрачати" у ситуації, що склалася.

"Люди тікають із Каліфорнії. Надто високі податки, надто висока злочинність, надто багато збоїв, надто жорсткі обмеження. Голосуйте за Трампа, що, чорт забирай, вам втрачати!", - написав Трамп у Twitter.

Нагадаємо, президентські вибори в США выдбудуться 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання. Його суперник - демократ, колишній віце-президент США Джо Байден. Наразы, згыдно з результатами опитування The Guardian та Opinium Research, Байден випереджає Трампа на 17%.

10 жовтня у США скасували дебати між Трампом і Байденом. Їх вирішили провести у віртуальному форматі після того, як Трамп заразився коронавірусом, але президент назвав це "неприйнятним" і відмовився від участі.

12 жовтня у Білому домі повідомили, що Трамп готовий до проведення чергового раунду дебатів у традиційному форматі, а лікарі дозволили йому відновити суспільну діяльність. 12 жовтняТрамп відновив передвиборчі зустрічі з електоратом.

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