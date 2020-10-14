Великобританія може подовжити термін перемовин з ЄС щодо торговельних відносин

Великобританія продовжить перемовини з Європейським Союзом щодо торговельних відносин і після 15 жовтня – дедлайну, який на переговори відвів британський прем'єр Борис Джонсон.

Про це пише Bloomberg з посиланням на близьких до перемовин осіб.

Джонсон має ухвалити рішення про припинення перемовин після зустрічі лідерів ЄС у четвер та п'ятницю на саміті.

Переговорний процес активізувався останніми днями: Британія висміює ЄС за позицію щодо рибальства, а Євросоюз закликає Об'єднане Королівство поступитися своїми позиціями в інших галузях, зокрема, субсидій для бізнесу.

Перемовини зайшли в глухий кут, Джонсон обговорюватиме ситуацію з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн.

Раніше Джонсон обіцяв, що відмовиться від перемовин, якщо до саміту ЄС 15 жовтня не буде суттєвого прогресу.

Нагадаємо, що наприкінці вересня Палата громад парламенту Британії остаточно підтримала законопроєкт про внутрішній ринок, який суперечить частині угоди про Brexit.

На початку вересня головний перемовник Великої Британії щодо Brexit Девід Фрост заявив, що уряд не "боїться" вийти з переговорів щодо Brexit без торговельної угоди.

У січні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підписав законопроєкт про вихід країни з Європейського Союзу. Рішення про вихід з Європейського Союзу Великобританія ухвалила на референдумі у 2016 році. За вихід з ЄС проголосували 51,9% виборців за явки понад 72%. Усього в референдумі взяли участь понад 33,5 млн осіб.