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МЗС Норвегії звинуватив Росію в хакерській атаці на парламент країни

За словами глави МЗС Норвегії Іне Еріксен Сьорейде, служби безпеки і розвідки наразі розслідують інцидент.

МЗС Норвегії звинуватив Росію в хакерській атаці на парламент країни

МЗС Норвегії заявляє, що за хакерською атакою на парламент країни в серпні стоїть Росія. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву глави МЗС Норвегії Іне Еріксен Сьорейде.

"Грунтуючись на інформації, доступної уряду, наша оцінка така - Росія стоїть за цією операцією … Усім компаніям необхідно дотримуватись рекомендацій Управління національної безпеки по паролів і основним принципам цього відомства для безпеки інформаційно-комунікаційних технологій", - йдеться в заяві глави МЗС Норвегії.

За словами Іне Еріксен Сьорейде, служби безпеки і розвідки наразі розслідують інцидент.

Нагадаємо, у 2017 році спецслужби Норвегії заявили про хакерську атаку на 9 акаунтів електронної пошти їх мережі. Витоків секретної інформації не було. Злам тоді пов'язали з російською розвідкою.

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