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У світі станом на ранок 13 жовтня зафіксовано більше 38 млн випадків COVID-19

Успішно подолали хворобу і вилікувалися - 28,6 млн пацієнтів.

У світі станом на ранок 13 жовтня зафіксовано більше 38 млн випадків COVID-19
Фото: EPA/UPG

Станом на ранок 13 жовтня у світі зареєстрували 275 232 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Померли за добу - 3 756 осіб.

Про це свідчать дані сайту Worldometers.

Всього у світі зафіксовано 38 042 910 випадків інфікування. Від ускладнень, викликаних вірусом, померли 1 085 375 людей.

Успішно подолали хворобу і вилікувалися - 28,6 млн пацієнтів.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень -  США, Індія, Бразилія, Росія та Колумбія. Україна знаходиться на 25-му місці світового рейтингу і на 7-му в Європі.

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка 5 жовтня пішла самоізоляцію після контакту з хворим на коронавірус заявила, що ЄС не планує вводити загальний карантин і закривати кордони. Однак, ЄК розробила єдині правила переміщень з класифікацією регіонів залежно від рівня пандемії.

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