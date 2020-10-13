Силовикам у Білорусі дозволять застосовувати проти мітингувальників бойову зброю

У МВС Білорусі вважають, що протести стали організованими і надзвичайно радикальними.

Білоруській поліції буде дозволено використовувати бойову зброю на вулицях в разі необхідності.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Білорусі.

На відео, які з'явилися в соціальних мережах, видно, як сьогодні під час вуличних протестів білоруські силовики в балаклавах і без розпізнавальних знаків застосували сигнальні пістолети і невідомий аерозоль проти учасників акції, які скандували: "Фашисти".

Про травми серед учасників мітингу не повідомлялося.

Представник Міністерства внутрішніх справ Білорусі пізніше підтвердив застосування сигнальних пістолетів і сльозогінного газу.

"Протести, які перемістилися в основному в Мінськ, стали організованими і надзвичайно радикальними. У зв'язку з цим співробітники МВС і внутрішніх військ не будуть залишати вулиці і в разі необхідності будуть використовувати спецтехніку і бойову зброю", - йдеться в заяві МВС Білорусі.

Нагадаємо, масові протести в Білорусі тривають з 9 серпня. Демонстранти виступають проти офіційних результатів президентських виборів, згідно з якими перемогу здобув Олександр Лукашенко.

Під час протестів загинули три людини, затримано понад 13,5 тисяч осіб, силовики застосовували до протестувальників тортури. Білоруські правозахисники визнали політв'язнями майже 100 осіб. У середині вересня були затримані або видворені шестеро із семи членів президії Координаційної ради. На волі залишилася лише нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич.

Євросоюз у жовтні запровадив санкції проти 50 білоруських посадовців (серед них міністр внутрішніх справ і його заступники, а також увесь склад ЦВК) за фальсифікацію виборів та репресії проти учасників протестів. Лукашенка у цьому списку немає.

11 жовтня в Мінську відбулася чергова акція протесту. Силовики почали затримувати учасників Маршу гордості. Перші затримання почалися біля кінотеатру "Москва", на проспекті Переможців, біля Палацу спорту та стели "Мінськ - місто герой". Загалом було затримано майже 600 людей, серед них - кілька десятків журналістів.