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Глава МЗС Німеччини виступив за санкції ЄС проти Лукашенка

Санкції ЄС запроваджено проти 50 білоруських високопосадовців.

Глава МЗС Німеччини виступив за санкції ЄС проти Лукашенка
Выступление Александра Лукашенко во время церемонии инаугурации
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вважає, що Європейський Союз має ввести санкції проти Олександра Лукашенка. Він запропонував розробити нові санкції через продовження насильства проти протестувальників у Білорусі, передає DW.

"Насильство продовжується... Досі арештовують мирних демонстрантів", - заявив політик під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі. "Лукашенко також повинен бути серед тих людей, на кого поширюються санкції", - зазначив очільник німецького зовнішньополітичного відомства.

Як повідомляли, у Білорусі в неділю на акціях протесту затримали майже 600 людей. За даними правозахисників, силовики затримали в тому числі близько 40 журналістів і фотографів.

Масові протести в Білорусі тривають з 9 серпня. Демонстранти виступають проти офіційних результатів президентських виборів, згідно з якими перемогу здобув Олександр Лукашенко.

Під час протестів загинули три людини, затримано понад 13,5 тисяч осіб, силовики застосовували до протестувальників тортури. Білоруські правозахисники визнали політв'язнями майже 100 осіб.

У середині вересня були затримані або видворені шестеро із семи членів президії Координаційної ради. На волі залишилася лише нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич. 

Євросоюз у жовтні запровадив санкції проти 50 білоруських посадовців (серед них міністр внутрішніх справ і його заступники, а також увесь склад ЦВК) за фальсифікацію виборів та репресії проти учасників протестів. Лукашенка у цьому списку немає.

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