У Таджикистані президента переобрали на п’ятий термін

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Чинний президент Таджикистану Емомалі Рахмон переміг на виборах, що відбулися 11 жовтня.

Про це заявив голова Центрвиборчкому країни Бахтієр Худоєрзода, передає Радіо Свобода.

"За попередніми підсумками, вибори президента виграв чинний глава держави Емомалі Рахмон, за якого проголосували 90,92% виборців, або 3,837 мільйона людей при явці 85,39%, або 4,221 мільйона виборців", - сказав глава ЦВК за підсумками підрахунку 100% бюлетенів.

На посаду глави Таджикистану претендували п'ять лідерів різних політичних сил. ЦВК раніше відмовила в реєстрації двом претендентам: висуванцеві Демократичної партії Саїдджафару Усмонзоді і самовисуванцю Фаромузу Іргашеву.

Єдина опозиційна Соціал-демократична партія традиційно вирішила бойкотувати вибори, заявляючи, що за нинішньої влади в Таджикистані голосування не може бути чесним.

Жодні з проведених у Таджикистані виборів не визнавалися міжнародними спостерігачами справді демократичними.

Чинний президент Рахмон править Таджикистаном із 1992 року. Парламент Таджикистану в грудні 2015 року затвердив законопроєкт "Про засновника миру і єдності і Лідері нації", офіційно проголосивши Емомалі Рахмона довічним лідером таджиків. Цей закон дає йому, його родині і їхньому майну право недоторканності. Зокрема, законопроєкт назавжди звільняє Емомалі Рахмона від притягнення до відповідальності за дії, вчинені ним у період президентства.