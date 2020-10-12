На виборах до Сейму Литви лідирують опозиційні консерватори

У правлячого Союзу селян і "зелених" Литви - поки що 18,3%.

За попередніми підсумками першого туру парламентських виборів у Литві лідирують опозиційні консерватори. Партія "Союз Вітчизни - Християнські демократи Литви" після підрахунку 85% бюлетенів набирає 23,2% голосів виборців. Правлячий Союз селян і "зелених" Литви - поки що 18,3%, передає DW.

Далі йдуть Партія праці з попереднім результатом 10,5% і Соціал-демократична партія Литви, у якої 9,7%.

П'ятивідсотковий бар'єр долають Партія свободи, яка вперше бере участь у виборах, і опозиційний Союз лібералів. Литовська соціал-демократична партія праці, що належить до чинної урядової коаліції, поки не проходить цей рубіж - як і решта 10 партій, допущених до голосування.

Результати можуть бути скориговані після підрахунку всіх бюлетенів у великих містах, остаточні підсумки першого туру оголосять 12 жовтня.