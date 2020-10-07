​П'ять опозиційних киргизьких партій створили Народну координаційну раду і закликають до люстрації усіх політиків

НКР заявила, що розпускає парламент, а держоргани, підзвітні президентові, переходять у її підпорядкування.

П'ять опозиційних політичних партій Киргизстану "Реформа", "Мекен Интимаги", "Ийман Нуру", "Чон Казат" і "Ордо", які проігнорували парламентські вибори 4 жовтня, заявили про створення Народної координаційної ради.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Координаційна рада закликає до люстрації всіх політиків Киргизстану та створення нових органів влади.

Лідер партії "Чон казат" Максат Мамитканов заявив, що їхнє об'єднання не визнає рішення парламенту про призначення Садира Жапарова на посаду прем'єр-міністра.

"Ми всі разом, зокрема партія "Мекенчил", яку представляє Жапаров, раніше підписували угоду, але ми не призначали його прем'єром. Народ це рішення не прийме", - наголосив він.

Лідери опозиційного об'єднання заявили, що державна влада, повноваження уряду, парламенту та президента - покладаються на координаційну раду. Вони також наголосили, що розпускають парламент країни, а держоргани, підзвітні президентові, переходять у підпорядкування Координаційній раді.

"Рада також припиняє повноваження ЦВК Киргизстану", - йдеться в заяві.

"Рішенням координаційної ради можуть бути достроково припинені повноваження суддів, співробітників Генпрокуратури, Держкомітету нацбезпеки, МВС, Держслужби з боротьби з економічними злочинами (ДСБЕЗ) та інших відомств і заборонені обіймати посади терміном на 10 років", - заявили в НКР.

Пресконференцію лідери нового політичного об'єднання проводили в будівлі уряду Киргизстану, де вранці мали зібратися депутати парламенту для формування нового складу уряду. Нового прем'єра у будівлі на той момент не було. Також немає інформації, де проходить призначене на ранок середи засідання Жогорку Кенешу (парламенту).

Нагадаємо, у столиці Киргизстану Бішкеку 5 жовтня розпочався безстроковий мітинг проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагали анулювати підсумки голосування 4 жовтня і провести перевибори. Мітингувальники захопили "Білий дім", де працюють парламент і президент країни, а також будівлі Державного комітету нацбезпеки і громадської ТРК.

Після масових протестів Центральна виборча комісія країни скасувала результати парламентських виборів.

У серпні минулого року спецпризначенці ДКНБ спробували взяти штурмом резиденцію президента Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш. Двічі їм це не вдалося, а 8 серпня спецоперацію із затримання Атамбаєва провели спецпідрозділи МВС. Після двогодинного протистояння міліції вдалося форсувати ситуацію - Атамбаєв вирішив здатися. Його затримали і і помістили в СІЗО.

23 червня 2020 року Первомайський районний суд Бішкека 23 червня виніс вирок Атамбаєву - його звинуватили в корупції через незаконне звільнення у 2013 році кримінального авторитета Азіза Батукаєва і засудили до 11 років колонії.