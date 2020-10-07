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У Росії спалахнули склади з боєприпасами, почалися вибухи

Мешканців більш ніж 10 сіл евакуюють.

У Росії спалахнули склади з боєприпасами, почалися вибухи
Фото: twitter.com

На території колишньої військової частини в Рязанській області Росії сталася пожежа, внаслідок якої почали вибухати боєприпаси. Мешканців більш ніж 10 сіл евакуюють.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

У пресслужбі Західного військового округу РФ інформують, що причиною пожежі стало загоряння сухої трави на території арсеналу. Через поривчастий вітер вогонь перекинувся на майданчик зберігання артилерійських боєприпасів.

Повідомляється, що на території військової частини відбуваються окремі вибухи боєприпасів. Весь особовий склад і цивільний персонал евакуйовані. Військові запевняють, що загрози прилеглим населеним пунктам немає. Проте ЗМІ повідомляють, що вогонь уже перекинувся на сусіднє село.

Повідомляється, що евакуюють мешканців більш ніж 10 прилеглих сіл.

Гасіння пожежі триває.

Раніше повідомляли, що в окупованій Ялті загорівся санаторій Міноборони.

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