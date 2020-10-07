У Греції суд визнав "Золотий світанок" злочинною організацією

Керівнику організації та його колегам загрожує тюремне ув'язнення від 5 до 15 років.

У Греції суд визнав членів групи "Золотий світанок" винними у керуванні злочинною організацією.

Про це повідомляє "AlJazeera".

"Колегія з трьох суддів апеляційного суду в столиці Греції винесла свої вироки у середу, завершивши судовий процес, що тривав 5,5 років", - йдеться в повідомленні.

Група "Золотий світанок" - самопроголошена фашистська організація, заснована у 1980-х роках, була визнана судом винною у декількох злочинах, включаючи управління злочинною організацією.

Загалом судили 68 осіб, включаючи все керівництво "Золотого світанку", звинувачене в чотирьох злочинах.

Зачитуючи вирок, головуюча суддя Марія Лепеніоті заявила, що засновник і керівник "Золотого світанку" Нікос Міхалоліакос та інші старші члени винні в організації злочинної організації.

Міхалоліакосу та його колегам загрожує тюремне ув'язнення від 5 до 15 років.

Також учасників "Золотого світанку" звинувачували в замаху на вбивство комуністичних профспілкових діячів і їхнього лідера Сотіріса Пулікогіанніса та замаху на вбивство єгипетського рибалки-іммігранта Абузіда Ембарака в його будинку в червні 2012 року.

Під судом зібралися понад 10 000 людей, які протестували проти расизму. Поліція застосувала сльозогінний газ і водяні гармати.

Нагадаємо, "Золотий світанок" — грецька ультраправа націоналістична політична партія, зареєстрована 1993 року Нікосом Міхалоліакосом. Ідеологію партії вважають близькою до неофашизму та неонацизму.