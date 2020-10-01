"Ми співчуваємо тим, хто загинув, але наш Віталій тут ні до чого".

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова наголосила, що Апеляційний суд Італії повинен розглянути та об'єктивно дослідити матеріали справи, які надала сторона захисту українського Нацгвардійця Віталія Марківа.

Про це вона заявила під стінами суду.

"Якщо Італія ратифікувала Конвенцію про захист прав та основоположних свобод людини і громадянина, то потрібно виконувати цю Конвенцію. Сподіваюсь, що матеріали, які надала 29 вересня сторона захисту, будуть розглянуті і об'єктивно досліджені", - сказала Денісова.

Вона пояснила, що відповідно до ст.6 цієї Конвенції, кожен має право на справедливий суд, чого не відбувалось.

"На мій погляд, це є порушенням. Крім того, є право на ефективний засіб юридичного захисту – це стаття 13, і вона також порушена, тому що суд не у повній мірі дослідив докази, які надала українська сторона. Зокрема, не давали свідчення свідки сторони захисту, і зараз це потрібно зробити", - наголосила Денісова.

Фото: Людмила Денісова Омбудсман з матір'ю Марківа на суді

Омбудсман зазначила, що Марків не міг бути причетним до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році, бо перебував за 2 км від місця вбивства.

"Ми співчуваємо тим, хто загинув, але наш Віталій тут ні до чого", - сказала Денісова.

Фото: Людмила Денісова

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков також наголосив, що Україна вимагає справедливості. Про це він написав в Instagram.

"Україна вимагає справедлівасті для свого солдата! У нас не емоції, аргументи і експертизи. Я тут для цього. Ми повинні стояти за кожного нашого солдата. За кожного нашого. Тим більше в такій справі, коли в наявності безпідставне звинувачення!

Віталій - боєць, тримається добре ... Але три роки... Робимо все, що б припинити це абсурдне ув'язнення", - написав Аваков.

Нагадаємо, напередодні Денісова, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, його заступник Антон Геращенко разом із батьками Марківа полетіли до Мілана, щоб підтримати українця на суді.

30-річний старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у в'язниці поблизу Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років ув’язнення. Він перебуває під вартою з дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.

У листопаді 2019 року Україна подала апеляцію. У грудні видання The New York Times написало матеріал, в якому повідомлялося, що італійський суд використовував фейкові матеріали російських і сепаратистських ЗМІ у справі Марківа.

У січні 2020 Верховна Рада Україн прийняла заяву щодо кримінального переслідування Марківа в Італії. Апеляційний суд округу Ломбардія мав розглянути апеляційну скаргу навесні 2020 року. Однак розгляд апеляції було заблоковано через коронавірус. Повідомлялося, що апеляційний процес почнеться 29 вересня, а наступне засідання призначене на 1 жовтня.

У травні 2020 року група експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз і Київського політехнічного інституту в межах розслідування кримінального провадження Нацполіцією провела у Слов’янську слідчі експерименти про обставини загибелі італійського фоторепортера Роккеллі та російського перекладача Миронова 24 травня 2014 року. Слідчі дії довели, що Марків не причетний до загибелі італійського фоторепортера.

Крім того, захист Марківа має близько 20 свідків, які були безпосередніми свідками загибелі Роккеллі та його перекладача - росіянина Андрія Миронова - у травні 2014 року на Донбасі, що вказує на непричетність до трагедії нацгвардійця.

29 вересня в Мілані відбулося перше засідання апеляційного суду, але потім воно було перенесене. Україна очікує для Марківа виправдального вироку.