В Одесі екстрено сів літак ВПС США

Під час інциденту ніхто не постраждав.

В аеропорту "Одеса" здійснив аварійну посадку військово-транспортний літак США.

Про це повідомила пресслужба аеропорту.

"Сьогодні, 30 вересня, під час планового польоту з авіабази Рамштайн військово-транспортний літак ВПС США здійснив аварійну посадку в аеропорту "Одеса", - йдеться в повідомленні.

Після надходження інформації від екіпажу про технічну несправність усі рятувальні служби аеропорту були переведені у стан підвищеної готовності.

Під час інциденту ніхто не постраждав. Наразі технічні служби займаються усуненням несправності.

За даними "Укрінформу", літак екстрено сів через несправність одного з чотирьох двигунів.

Нагадаємо, 25 вересня під Харковом розбився військовий літак. 26 людей загинуло.