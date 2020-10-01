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В Одесі екстрено сів літак ВПС США

Під час інциденту ніхто не постраждав.

В Одесі екстрено сів літак ВПС США
Фото: Укрінформ

В аеропорту "Одеса" здійснив аварійну посадку військово-транспортний літак США.

Про це повідомила пресслужба аеропорту.

"Сьогодні, 30 вересня, під час планового польоту з авіабази Рамштайн військово-транспортний літак ВПС США здійснив аварійну посадку в аеропорту "Одеса", - йдеться в повідомленні.

Після надходження інформації від екіпажу про технічну несправність усі рятувальні служби аеропорту були переведені у стан підвищеної готовності.

Під час інциденту ніхто не постраждав. Наразі технічні служби займаються усуненням несправності.

За даними "Укрінформу", літак екстрено сів через несправність одного з чотирьох двигунів.

Нагадаємо, 25 вересня під Харковом розбився військовий літак. 26 людей загинуло.

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