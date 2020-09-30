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У посольстві США відреагували на загибель своєї співробітниці в Києві

Американські посадовці співпрацюють з українськими правоохоронцями для розслідування справи.

У посольстві США відреагували на загибель своєї співробітниці в Києві
Фото: Сергей Нужненко

Посадовці посольства США в Україні працюють з органами влади для встановлення обставин смерті співробітниці американського дипломатичного представництва у Києві.

Про це йдеться у заяві посольства США в Україні.

"З невимовним сумом повідомляємо про смерть американки з громади Посольства США в Україні. Наразі посадовці Посольства США у Києві працюють з органами влади для встановлення обставин смерті", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві сьогодні в непритомному стані знайшли співробітницю посольства США з травмою голови. Вона перебувала на вул. Толбухіна біля колій міської електрички. Пізніше жінка померла в лікарні. 

Поліція розслідує її смерть як умисне вбивство та розшукує одного підозрюваного, однак не виключає, що це був нещасний випадок - жінка, коли її знайшли, була у спортивному одязі і у навушниках.

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