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Представники групи компаній DIM відкрили футбольно-баскетбольний майданчик біля ЖК "Метрополіс" в Голосіївському районі Новини компаній

Для забудовника це вже не перший проект, в якому допомагають київському благоустрою.

Представники групи компаній DIM відкрили футбольно-баскетбольний майданчик біля ЖК "Метрополіс" в Голосіївському районі

Цього понеділка в Голосіївському районі відбулося відкриття спортивного поля, побудованого біля ЖК Метрополіс. Комплекс розташований за адресою: вул. Академіка Заболотного 1, а його зведенням займається група компаній DIM.

На відкритті об'єкта були присутні: партнер групи компаній DIM Андрій Насіковський, мер міста Віталій Кличко, Голова Голосіївської РДА Сергій Садовий, голова ОСББ "Глушкова 9Д і 9Б" Павло Жук та інші представники міської та районної адміністрації.

"Відкриття нового об'єкту біля ЖК Метрополіс - велика радість для нас. У нас в DIM одна з головних цінностей - створення не просто квадратних метрів, а комфортної атмосфери.

Спорт - це важлива складова інфраструктури району. Хочемо, щоб жителі району належно оцінили нове футбольне поле. Віримо, що воно стане місцем, де будуть збиратися всі любителі активного відпочинку " — заявив на заході партнер групи компаній DIM Андрій Насіковський.

Характеристики нового спортивного майданчика виглядають так: розмір поля - 416 кв.м, 8 см бетонна армована основа, покрита 13 мм двошаровим зносостійким покриттям. Загальна вартість облаштування майданчика - 1 млн 200 тис. гривень.

Окрім футбольних воріт, на майданчику встановлені баскетбольні кільця, що урізноманітнить спортивне життя мешканців.

Зі слів представника компанії, крім футбольного-баскетбольного поля, компанія DIM покрила більш ніж 350 кв. м дитячих майданчиків для ОСББ "Глушкова 9Д і 9Б", що коштувало девелоперу 300 тис. грн.

Для забудовника це вже не перший проект, в якому допомагають київському благоустрою. У грудні 2016 року група компаній DIM провела плановий ремонт вхідної групи і даху по вул. Миропільська, 37. У травні 2017 року, у Дніпровському районі, було відкрито сквер по вул. Жмаченка, 28. Він був створений в межах Меморандуму, укладеного між місцевою громадою і групою компаній DIM, яка поруч зводить житловий комплекс "Автограф".

Крім цього, в 2019 році, поруч з житловим комплексом А52, на провулку Бехтерєвський 7/11, зробили ремонт вхідних груп і встановили дитячий майданчик, а у сусідньому 13А була проведена реконструкція теплового пункту.

"Ми робимо все, щоб Київ був затишним і комфортним містом. Тому DIM будує не тільки нове житло, а й з радістю допомагає сусідам" - сказав Андрій Насіковський.

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