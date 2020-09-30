СБУ виявила спробу вербування окупантами українських чиновників

Окупанти намагалися змусити жінку схилити до співпраці свого чоловіка, співробітника Нацполіції, у кого є доступ до державної таємниці.

Оперативники Служби безпеки України встановили спробу контрольованих російськими спецслужбами терористів схилити до державної зради співробітницю Луганської ОДА.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Бойовики затримали жінку на КПВВ "Станиця Луганська" під час відвідин родичів. Для схилення до конфіденційної співпраці вони вдалися до звичних методів переконання: погроз життю та здоров'ю рідних, шантажу. Представників "МДБ" цікавила інформація про роботу адміністрації, персональні дані керівництва та співробітників, паролі доступу до електронної пошти, тощо", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти намагалися змусити жінку схилити до співпраці свого чоловіка, співробітника Нацполіції, у кого є доступ до державної таємниці.

"Під тиском жінка підписала угоду про конфіденційну співпрацю. Їй було надано додаткові інструкції та відпрацьовано канали конспіративного зв'язку. Після приїзду на контрольовану українською владою територію співробітниця адміністрації почала отримували електронні листи з погрозами і вимогами вийти на зв'язок", - сказано в повідомленні.

За даними СБУ, жінка не планувала співпрацювати з окупантами. Вона повідомила про спроби вербування та поставлені перед нею завдання. Після перевірки свідчень її звільнили від кримінальної відповідальності, повідомили у СБУ.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила у Сєвєродонецьку колишнього учасника незаконних збройних формувань терористичної організації "ЛНР", який брав участь у захопленні адмінбудівель органів державної влади у 2014 році.