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Добова захворюваність на ковід у Києві несподівано різко зменшилася

За минулу добу виявили 219 хворих. 157 пацієнтів одужали.

У Києві дещо зменшилася кількість киян, що захворіли на коронавірус. За минулу добу виявили 219 хворих. Зафіксовано вісім пов’язаних із COVID-19 летальних випадків.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Станом на ранок 30 вересня у столиці 22 778 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, 381 з них - летальний.

За даними мера, за минулу добу коронавірус у Києві виявили у 108 жінок віком від 21 до 89 років, 94 чоловіків віком від 18 до 79 рокiв, 11 дівчаток від 4 до 17 років та 6 хлопчиків від 5 до 14 років.

Захворіли також 10 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 33-х пацієнтів.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому (37), Дніпровському (35), Деснянському (29) районах.

"І у нас збільшилася кількість тих, хто одужали. За минулу добу - 157 людей. Всього коронавірус подолали 6 710 мешканців Києва", - зазначив Віталій Кличко.

Він додав, що щодоби екстрену медичну допомогу киянам надають 158 бригад "швидких" удень та 130 - уночі. Із них у Центрі екстреної медичної допомоги цілодобово працюють 10 окремих бригад для надання допомоги та госпіталізації пацієнтів із СOVID-19.

Зауважимо, що 28 вересня в Києві виявили 416 нових випадків ковіду, з них 38 дітей. 27 вересня повідомляли про 328 захворілих у столиці.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано новий ковідний антирекорд. 29 вересня лабораторно підтвердили COVID-19 у 4 027 осіб. Зафіксовано також рекордну добову кількість пацієнтів, яким вдалося побороти коронавірусну недугу, - 2 110. 64 людини з діагностованим COVID-19 померли.

Найбільше нових випадків ковіду за минулу добу виявили на Харківщині. 29 вересня там коронавірус підтвердили у 549 осіб.

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