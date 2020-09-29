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Кандидат в мери Києва захворів на коронавірус

Борислав Береза з сім'єю перебувають вдома на самоізоляції.

Кандидат в мери Києва захворів на коронавірус
Фото: facebook/Олег Федонюк

Народний депутат 8 скликання Борислав Береза, який балотується на посаду міського голови Києва, захворів на коронавірус.

Про це він повідомив у Facebook.

"Вирішили лікуватися за протоколом. Тим більше, що я особисто знаю кількох людей, яким це допомогло при схожій з нами симптоматиці. У будь-якому випадку, наступні 14 днів ми всі будемо на самоізоляції. І хотілося б, щоб без ускладнень, але це вже залежить від імунітету організму", - написав Береза.

COVID-19 підтвердили також і у дружини політика.

Береза повідомив, що його діти не захворіли. Його сім'я перебуватиме вдома на самоізоляції.

Нагадаємо, за добу в Україні діагностували 3 627 нових випадків коронавірусу. Найбільше - у Києві, а також у Харківській та Одеській областях.

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