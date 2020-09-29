Кандидат в мери Києва захворів на коронавірус

Народний депутат 8 скликання Борислав Береза, який балотується на посаду міського голови Києва, захворів на коронавірус.
Про це він повідомив у Facebook.
"Вирішили лікуватися за протоколом. Тим більше, що я особисто знаю кількох людей, яким це допомогло при схожій з нами симптоматиці. У будь-якому випадку, наступні 14 днів ми всі будемо на самоізоляції. І хотілося б, щоб без ускладнень, але це вже залежить від імунітету організму", - написав Береза.
COVID-19 підтвердили також і у дружини політика.
Береза повідомив, що його діти не захворіли. Його сім'я перебуватиме вдома на самоізоляції.
Нагадаємо, за добу в Україні діагностували 3 627 нових випадків коронавірусу. Найбільше - у Києві, а також у Харківській та Одеській областях.