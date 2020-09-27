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Від наслідків коронавірусу у світі померло більше мільйона людей

Найбільша кількість загиблих - у США. 

Від наслідків коронавірусу у світі померло більше мільйона людей
Фото: EPA/UPG

У світі станом на вечір 27 вересня від наслідків коронавірусу померло вже більше мільйона людей.

Про це свідчать дані Worldometers.

Загальна кількість захворілих сягнула більше 33 млн, померлих - 1 млн 360, тих, хто одужав - 24,5 млн.

Тільки у США померли більше 209 тисяч. На другому місці за кількістю загиблих Бразилія (141,5 тис.), на третьому - Індія (94,9 тис.).

В Україні станом на сьогодні померли 3959 людей з коронавірусом.

Нагадаємо, що поширення ковіду розпочалося з Китаю. Перші повідомлення про вірусну пневмонію в китайському місті Ухань з'явилися на початку січня. 

20 січня влада Китаю підтвердила, що коронавірус нового типу, який викликав спалах пневмонії в країні, здатний передаватися, зокрема від людини до людини.

21 січня у США виявили першого пацієнта з коронавірусом нового типу. 23 січня випадки зараження коронавірусом підтвердили у Сінгапурі і Саудівській Аравії. Наступного дня стало відомо про випадки хвороби у Франції. Вірус поширювався й іншими країнами. 3 березня в Україні зареєстрували перший випадок COVID-19 у жителя Чернівецької області.

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