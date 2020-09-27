Стан єдиного курсанта, що вижив у катастрофі Ан-26, покращуюється, - лікарі

Стан В'ячеслава Золочевського, єдиного курсанта, що вижив у катастрофі Ан-26, нині покращуюється.

Про це LB. ua повідомили лікарі Військово-медичного центру Північного регіону.

"Добу постраждалий провів з позитивною динамікою. Стан його зараз розцінюється як середньої ступені важкості, але з тенденцією до покращення. Усі показники в нормі. Сьогодні зробили перев'язку. Рани загоюються", - повідомили лікарі.

Очільник Харківської ОДА Олексій Кучер додав, що постраждалий вже почав давати свідчення ДБР.

Нагадаємо, що літак Ан-26 Збройних сил України впав близько 21 години у п’ятницю, 25 вересня, на відстані 2 км від військового аеропорту біля міста Чугуїв. Після падіння літак загорівся. Пожежу ліквідували о 21:55.

На місці трагедії ввечері знайшли тіла 25 загиблих. У суботу вранці у лікарні помер один із двох курсантів, які вижили. Він отримав 90% опіків тіла, хлопцю було 20 років. Згодом у МВС повідомили, що кількість жертв зросла до 26.

Один курсант, В'ячеслав Золочевський, перебуває у військовому шпиталі Харкова у стані середньої важкості.

Загалом на борту було 27 осіб з 11 областей - 20 курсантів Харківського університету ПС ЗСУ та 7 членів екіпажу. Літак виконував тренувальні польоти.

Очільник Міноборони Андрій Таран розповів хронологію катастрофи Ан-26. За його словами, попередня причина падіння літака - відмова датчика у лівому двигуні, літак зачепився крилом за землю. Судно виготовили у 1977 році, до чергового ремонту двигуна залишалось 5 тисяч льотних годин.

Кримінальні справи за фактом авіакатастрофи відкрили Офіс Генпрокурора та Держбюро розслідувань.

ДБР розглядає чотири версії слідства: технічна несправність агрегатів літального апарату, неналежне виконання своїх службових обов'язків екіпажем або відповідальними за керування польотами, а також неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

Зеленський доручив призупинити польоти Ан-26 до вияснення причин авіатрощі на Харківщині.

Учора вилучили бортові самописці літака. ЗМІ повідомили, що фахівці ВАТ "Мотор Січ" у 2020 році продовжили термін служби лівого двигуна Ан-26Ш з бортовим знаком 76 до чергового капремонту до червня 2021 року попри те, що мотор мали капітально відремонтувати ще у 2003 році.