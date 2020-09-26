Оприлюднений повний список загиблих у катастрофі АН-26 біля Чугуєва

Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба оприлюднив список військовослужбовців, які загинули в результаті авіаційної катастрофи літака АН-26Ш 25 вересня біля Чугуєва в Харківській області.

Про це йдеться в повідомленні на сайті університету.

Повний список загиблих:

майор Кишеня Богдан Вячеславович , 10.02.1990 р.н.,

, 10.02.1990 р.н., капітан Остапенко Олексій Георгійович , 15.11.1991 р.н.,

, 15.11.1991 р.н., капітан Добреля Дмитро Денисович , 13.11.1991 р.н.,

, 13.11.1991 р.н., старший лейтенант Мсуя Ашраф Азізович , 08.08.1991 р.н.,

, 08.08.1991 р.н., старший лейтенант Козаченко Олег Михайлович , 11.07.1980 р.н.,

, 11.07.1980 р.н., прапорщик Іванов Євгеній Сергійович , 20.08.1978 р.н.,

, 20.08.1978 р.н., прапорщик Широчук Олег Миколайович , 10.11.1979 р.н.,

, 10.11.1979 р.н., молодший сержант Андрущенко Дмитро Романович , 08.09.2000 р.н.,

, 08.09.2000 р.н., солдат Бойко Олександр Анатолійович , 14.12.2000 р.н.,

, 14.12.2000 р.н., солдат Булій Ростислав Володимирович , 03.08.1998 р.н.,

, 03.08.1998 р.н., солдат військової служби за контрактом Вільховий Віталій Богданович , 27.06.2000 р.н.,

, 27.06.2000 р.н., солдат Донець Дмитро Євгенійович , 16.07.2001 р.н.,

, 16.07.2001 р.н., солдат Зибюк Костянтин Олегович , 15.07.2001 р.н.,

, 15.07.2001 р.н., солдат Клевець Олександр Олександрович , 23.05.2001 р.н.,

, 23.05.2001 р.н., солдат Матвійчук Богдан Миколайович , 23.04.2001 р.н.,

, 23.04.2001 р.н., сержант військової служби за контрактом Микитченко Микола Анатолійович , 22.01.1998 р.н.,

, 22.01.1998 р.н., солдат військової служби за контрактом Скочков Олександр Ігорович , 05.04.2000 р.н.,

, 05.04.2000 р.н., солдат військової служби за контрактом Шеремет Руслан Едуардович , 26.10.1997 р.н.,

, 26.10.1997 р.н., старший солдат військової служби за контрактом Скоробогатько Євген Іванович , 27.11.1993 р.н.,

, 27.11.1993 р.н., солдат Дудла Артем Михайлович , 06.02.1999 р.н.,

, 06.02.1999 р.н., солдат військової служби за контрактом Померанцев Андрій Андрійович , 12.12.1994 р.н.,

, 12.12.1994 р.н., солдат Роспотнюк Андрій Юрійович , 15.08.1999 р.н.,

, 15.08.1999 р.н., солдат Студінський Дмитро Віталійович , 15.11.1999 р.н.,

, 15.11.1999 р.н., солдат Хом'ячук Максим Володимирович , 19.02.1999 р.н.,

, 19.02.1999 р.н., старший сержант Корчовський Роман Олександрович , 15.05.1999 р.н.,

, 15.05.1999 р.н., солдат Олабін Володимир Вадимович, 09.11.1999 р.н.

Нагадаємо, літак Ан-26 Збройних сил України впав близько 21 години у п’ятницю, 25 вересня, на відстані 2 км від військового аеродрому біля міста Чугуїв. Після падіння літак загорівся. Літак виконував тренувальні польоти. На його борту було 27 осіб - 20 курсантів Харківського університету ПС ЗСУ та 7 членів екіпажу.

На місці трагедії ввечері знайшли тіла 22 загиблих. Двом курсантам вдалося вижити в катастрофі. Згодом один з них помер в лікарні від важких травм - у нього було обпечені 90% тіла. Другий курсант В'ячеслав Золочевський - знаходиться у військовому шпиталі Харкова у стані середньої важкості.

За йго словами очільника Міноборони Андрія Тарана, попередня причина падіння літака - відмова датчика у лівому двигуні, літак зачепився крилом за землю. Судно виготовили у 1977 році, до чергового ремонту двигуна залишалось 5 тисяч льотних годин.

Кримінальні справи за фактом авіакатастрофи відкрили Офіс Генпрокурора та Держбюро розслідувань.

ДБР розглядає чотири версії слідства: технічна несправність агрегатів літального апарату, неналежне виконання своїх службових обов'язків екіпажем або відповідальними за керування польотами, а також неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

Міноборони пообіцяло виплатити сім'ям загиблих по 1,5 млн грн допомоги.

Зеленський оголосив 26 вересня днем жалоби.