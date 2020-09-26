Оприлюднений повний список загиблих у катастрофі АН-26 біля Чугуєва

Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба оприлюднив список військовослужбовців, які загинули в результаті авіаційної катастрофи літака АН-26Ш 25 вересня біля Чугуєва в Харківській області.
Про це йдеться в повідомленні на сайті університету.
Повний список загиблих:
- майор Кишеня Богдан Вячеславович, 10.02.1990 р.н.,
- капітан Остапенко Олексій Георгійович, 15.11.1991 р.н.,
- капітан Добреля Дмитро Денисович, 13.11.1991 р.н.,
- старший лейтенант Мсуя Ашраф Азізович, 08.08.1991 р.н.,
- старший лейтенант Козаченко Олег Михайлович, 11.07.1980 р.н.,
- прапорщик Іванов Євгеній Сергійович, 20.08.1978 р.н.,
- прапорщик Широчук Олег Миколайович, 10.11.1979 р.н.,
- молодший сержант Андрущенко Дмитро Романович, 08.09.2000 р.н.,
- солдат Бойко Олександр Анатолійович, 14.12.2000 р.н.,
- солдат Булій Ростислав Володимирович, 03.08.1998 р.н.,
- солдат військової служби за контрактом Вільховий Віталій Богданович, 27.06.2000 р.н.,
- солдат Донець Дмитро Євгенійович, 16.07.2001 р.н.,
- солдат Зибюк Костянтин Олегович, 15.07.2001 р.н.,
- солдат Клевець Олександр Олександрович, 23.05.2001 р.н.,
- солдат Матвійчук Богдан Миколайович, 23.04.2001 р.н.,
- сержант військової служби за контрактом Микитченко Микола Анатолійович, 22.01.1998 р.н.,
- солдат військової служби за контрактом Скочков Олександр Ігорович, 05.04.2000 р.н.,
- солдат військової служби за контрактом Шеремет Руслан Едуардович, 26.10.1997 р.н.,
- старший солдат військової служби за контрактом Скоробогатько Євген Іванович, 27.11.1993 р.н.,
- солдат Дудла Артем Михайлович, 06.02.1999 р.н.,
- солдат військової служби за контрактом Померанцев Андрій Андрійович, 12.12.1994 р.н.,
- солдат Роспотнюк Андрій Юрійович, 15.08.1999 р.н.,
- солдат Студінський Дмитро Віталійович, 15.11.1999 р.н.,
- солдат Хом'ячук Максим Володимирович, 19.02.1999 р.н.,
- старший сержант Корчовський Роман Олександрович, 15.05.1999 р.н.,
- солдат Олабін Володимир Вадимович, 09.11.1999 р.н.
Нагадаємо, літак Ан-26 Збройних сил України впав близько 21 години у п’ятницю, 25 вересня, на відстані 2 км від військового аеродрому біля міста Чугуїв. Після падіння літак загорівся. Літак виконував тренувальні польоти. На його борту було 27 осіб - 20 курсантів Харківського університету ПС ЗСУ та 7 членів екіпажу.
На місці трагедії ввечері знайшли тіла 22 загиблих. Двом курсантам вдалося вижити в катастрофі. Згодом один з них помер в лікарні від важких травм - у нього було обпечені 90% тіла. Другий курсант В'ячеслав Золочевський - знаходиться у військовому шпиталі Харкова у стані середньої важкості.
За йго словами очільника Міноборони Андрія Тарана, попередня причина падіння літака - відмова датчика у лівому двигуні, літак зачепився крилом за землю. Судно виготовили у 1977 році, до чергового ремонту двигуна залишалось 5 тисяч льотних годин.
Кримінальні справи за фактом авіакатастрофи відкрили Офіс Генпрокурора та Держбюро розслідувань.
ДБР розглядає чотири версії слідства: технічна несправність агрегатів літального апарату, неналежне виконання своїх службових обов'язків екіпажем або відповідальними за керування польотами, а також неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.
Міноборони пообіцяло виплатити сім'ям загиблих по 1,5 млн грн допомоги.