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Стан курсанта, який вижив під час катастрофи Ан-26, середньої тяжкості

20-річний В’ячеслав Золочевський, отямившись після падіння, гасив товариша.

Курсант Харківського університету Повітряних сил 20-річний В’ячеслав Золочевський, який став єдиним, хто вижив у катастрофі літака Ан-26, перебуває при свідомості у стані середньої тяжкості. 

Хлопця у шпиталі відвідали очільник Харківської ОДА Олексій Кучер та президент Володимир Зеленський. 

"20-річний В'ячеслав Золочевський народився в сорочці. Сьогодні він фактично святкує другий день народження. Вночі В'ячеслав отямився біля уламків літака Ан-26, в якому летіла вся команда, друзі, побратими. Вогонь, знищений літак, темрява й тіла навколо. Один з хлопців поруч горів, і Слава кинувся його гасити. Йому вдалося дати ще один шанс іншому курсанту, який однак, на жаль, помер від опіків сьогодні вранці. Це героїзм посеред поля смерті", - написав президент на своїй сторінці у фейсбук.

Хлопець проходить лікування у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону у Харкові.

Раніше лікарі повідомили, що у нього множинні удари і струс мозку. Вночі його помістили в реанімацію, у суботу вранці хлопця вдалось вивести з шокового стану і його перевели у звичайне відділення, передає Укрінформ.

В'ячеслав розповів президенту, що все сталося дуже швидко, й було незрозуміло, що відбувається. За його словами, курсанти та екіпаж були знайомі і вже літали разом.

Нагадаємо, літак Ан-26 Збройних сил України зазнав аварії біля військового аеродрому у Чугуєві на Харківщині ввечері 25 вересня. В результаті катастрофи загинули 26 із 27 людей на борту. Літак виконував тренувальні польоти з курсантами Харківського університету ПС ЗСУ. 

Попередня причина падіння літака: відмова датчика у лівому двигуні, літак зачепився крилом за землю. За словами міністра оборони, літак мав 43 роки, до чергового ремонту двигуна залишалось 5 тисяч льотних годин.

У Міноборони пообіцяли виплатити понад 1,5 мільйона гривень одноразової допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців.

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