Зеленський доручив призупинити польоти Ан-26 до з'ясування причини катастрофи під Чугуєвом

ДБР розглядає чотири версії трагедії, серед них - несправність агрегатів літака.

Президент Володимир Зеленський доручив призупинити польоти Ан-26 до з'ясування причин катастрофи літака поблизу аеродрому в Чугуєві Харківської області. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Олег Татаров, передає Інтерфакс-Україна.

"Президент дав доручення призупинити будь-які польоти із залученням аналогічних літаків до з'ясування причин трагедії. І міністр оборони, і керівник Генерального штабу доручення вже почали виконувати", - сказав Татаров у суботу в ефірі одного з телеканалів.

Нагадаємо, літак Ан-26 Збройних сил України впав близько 21 години у п’ятницю, 25 вересня, на відстані 2 км від військового аеропорту біля міста Чугуїв. Після падіння літак загорівся. Пожежу ліквідували о 21:55.

На місці трагедії ввечері знайшли тіла 22 загиблих. У суботу вранці у лікарні помер один із двох курсантів, які вижили. Він отримав 90% опіків тіла, хлопцю було 20 років. Згодом у МВС повідомили, що кількість жертв зросла до 26.

Один курсант знаходиться у військовому шпиталі Харкова у стані середньої важкості.

Загалом на борту було 27 осіб - 20 курсантів Харківського університету ПС ЗСУ та 7 членів екіпажу. Літак виконував тренувальні польоти.

Очільник Міноборони Андрій Таран розповів хронологію катастрофи АН-26. За його словами, попередня причина падіння літака - відмова датчика у лівому двигуні, літак зачепився крилом за землю. Судно виготовили у 1977 році, до чергового ремонту двигуна залишалось 5 тисяч льотних годин.

Кримінальні справи за фактом авіакатастрофи відкрили Офіс Генпрокурора та Держбюро розслідувань.

ДБР розглядає чотири версії слідства: технічна несправність агрегатів літального апарату, неналежне виконання своїх службових обов'язків екіпажем або відповідальними за керування польотами, а також неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.