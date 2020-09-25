Денисова назвала кількість полонених в ОРДЛО українців

На території РФ і окупованого Криму незаконно утримуються 112 громадян України, в ОРДЛО - 235 осіб.

Про це заявила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.

"Зараз Російською Федерацією з політичних мотивів переслідується 134 громадянина України. 112 незаконно утримуються в місцях позбавлення волі на території РФ і тимчасово окупованого Криму. 235 наших співгромадян перебувають в полоні на території тимчасово окупованих Донецької і Луганської областей", - повідомила Денисова в своєму Telegram за підсумками зустрічі з політичним радником посольства США в Україні Девідом Геренбеком.

Вона також зазначила, що її команда системно працює над захистом прав усіх бранців країни-агресора і їх швидке звільнення.

Нагадаємо, Україна очікує від Росії надання інформації про стан та місцеперебування осіб, які утримуються на тимчасово окупованих територіях і звільнення яких вимагає Київ.