У Коломиї в заводській їдальні отруїлися 100 працівників

У місті Коломия на Івано-Франківщині на місцевому заводі, який займається виготовленням комплектуючих для брендових німецьких автомобілів, масово отруїлися працівники.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Наразі в лікарнях області з діагнозом харчове отруєння перебувають 44 людини, ще 57 - лікуються амбулаторно.

"24 вересня до ДСНС надійшла інформація, що в лікувальні установи з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція звернулася 101 особа, з яких 44 людини госпіталізовані і 57 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні, які вживали їжу в їдальні ТОВ "Леоні" міста Коломия", - йдеться в повідомленні.

Проводиться комплекс протиепідемічних і санітарно-гігієнічних заходів.

Місцеве видання "Коломия Сьогодні" зазначає, що працівники, ймовірно могли отруїтися сосисками.

Нагадаємо, у січні в Івано-Франківську з діагнозом харчова токсикоінфекція госпіталізували сімох студентів місцевого медичного університету.

У вересні минулого року в Києві сімох студентів госпіталізували з харчовим отруєнням після вживання шаурми.