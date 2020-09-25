У суботу в західних областях грози, можливий град

На решті території України тепло і сухо.

У суботу, 26 вересня, в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, удень +23...+25 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України вночі без опадів, удень дощі, у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях сильні дощі, грози, в окремих районах град. Вітер південно-східний, 3-8 м/с з поривами до 15-22 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, удень +20...+22 градуси.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, удень +24...+26 градусів.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, удень +26...+28 градусів.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 градусів, удень +25...+27 градусів.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, удень +25...+27 градусів.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 градусів, удень +25...+27 градусів.