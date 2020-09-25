Страховщики ОСАГО стали выплачивать быстрее, несмотря на карантин

Давайте посмотрим с цифрами и фактами в руках, как сфера страхования ОСАГО выполняла свои функции в это сложное время.

Больше полугода Украина живет в новой реальности пандемии и карантина . В карантин наши граждане не прекратили ездить на автомобилях и, к сожалению, не перестали попадать в ДТП. А это значит, что им по-прежнему нужна надежная страховая защита.

Фото: www.capital.ua/Алексей Солодунов

Карантинные ограничения не привели к существенному улучшению ситуации на наших дорогах. Если впервые месяцы карантина общее количество ДТП уменьшилось на несколько процентов, то количество пострадавших и погибших в них людей – нет. По итогам 8 мес. этого года картина несколько иная: количество ДТП, зарегистрированных Нацполицией, на дорогах страны за 8 мес. 2020 выросло на 1,8%, достигнув показателя 102 тыс. случаев и еще около 30 тыс. ДТП оформляются с помощью европротокола без вызова полиции. Количество ДТП, в которых пострадали люди, тоже стало больше на 3% (16,3 тыс. случаев). В таких авариях погибло 2,1 тыс. человек (+ 5,7%), травмировано – 20,4 тыс. человек (+ 0,8%).

Важно отметить, что страховые компании все это время стабильно продолжали урегулировать страховые события и делать выплаты пострадавшим в ДТП.

За 7 мес. страховщики ОСАГО сделали столько же страховых выплат, как и за аналогичный же период прошлого года: почти 81 тыс. шт., выплатив пострадавшим в ДТП в общей сложности более 1,5 млрд. грн. (на 8% больше, чем в прошлом году).

Несмотря на объективные сложности карантинного периода, рынок ОСАГО стал выплачивать даже немного быстрее: по итогам 2 кв. средний срок урегулирования составил 77 дней, тогда как в тот же период прошлого года он был 79 дней, что в первую очередь, связано с массовым запуском компаниями удаленных сервисов по подаче документов на выплату.

Хочу обратить внимание на скорость получения выплат в рамках системы прямого урегулирования (когда пострадавший имеет право получить компенсацию ущерба не от страховой компании виновника ДТП, а от той, где он сам застраховал ответственность владельца транспортного средства): всего 43 дня в условиях карантинных ограничений (на 13 дней быстрее, чем в прошлом году).

Показатели «светофора», графического информера, отражающего качество работы страховщиков ОСАГО, улучшились, в нем стало больше «зеленых» оценок, и меньше – «желтых» и «красных».

Украинские автовладельцы оценили те усилия, которые страховщики приложили для того, чтобы бесперебойно работать в условиях кризиса: в МТСБУ во 2 кв. поступило всего 376 жалоб на действия страховщиков ОСАГО. Это меньше, чем в предыдущем квартале, и меньше, чем за тот же период прошлого года. В том числе, сократилось и количество жалоб на затягивание сроков урегулирования, которое было основной причиной нареканий пострадавших. В целом, уровень жалоб (соотношение количества жалоб к количеству сделанных выплат) уже долгое время остается неизменно низким, около 1%.

Благополучно пройти карантинный период помогло то, что в украинском ОСАГО работает много цифровых сервисов. Они и раньше пользовались популярностью, но в карантин украинцы четко поняли, что от возможности удаленно заключить или продлить договор ОСАГО, оформить ДТП, получить выплату, напрямую зависит здоровье их и их близких. Сейчас каждый третий договор ОСАГО заключается в электронном виде, у некоторых компаний доля таких договоров составляет свыше 50%. Недавно количество электронных полисов, заключенных в этом году, перевалило за 2 млн. шт.

Кроме электронного полиса и электронного европротокола, которые знакомы большинству автовладельцев, МТСБУ и страховщики оптимизировали и диджитализировали многие бизнес-процессы. Это незаметная для посторонних, но важная работа: именно хорошо отлаженные и автоматизированные процессы заключения договоров и урегулирования страховых событий дали возможность страховым компаниям и Бюро эффективно выполнять свои функции, несмотря на карантинные ограничения.

Следующая наша задача – сделать так, чтобы автовладельцы в ближайшие пару лет перестали вообще «ходить с бумажками» в процессе заключения/перезаключения договоров ОСАГО или получения выплаты. Урегулирование страховых событий также должно стать полностью удаленным.

Государство в лице Регулятора позитивно смотрит на перспективу модернизации законодательной и нормативной базы для внедрения диджитального урегулирования, а многие страховщики уже могут предложить отработанную процедуру онлайн подачи документов, например, через свой сайт.

Сейчас работаем над единым стандартом, чтобы каждый человек четко понимал, шаг за шагом, по какой процедуре будет урегулироваться страховой случай, независимо от того, какая компания-член Бюро сделает выплату.

Чтобы удаленное урегулирования заработало, надо обеспечить возможность подачи в электронном виде все необходимых для получения выплаты документов. Сложность в том, что здесь задействовано много организаций с разным уровнем готовности к этому. В настоящее время уже достаточно отлажен процесс получения электронных справок, выписок из реестров, из баз данных полиции, электронного документа по итогам экспертизы и т.п., занимаемся вопросами облегчения получения решений суда в электронном виде.

Если пандемия коронавируса затянется, то дистанционное урегулирование станет критически важным. Кроме того, при удаленном урегулировании у страховщиков появятся дополнительные ресурсы для ускорения процесса.

Сейчас готовим новые сервисные опции в работе МТСБУ. По-новому заработает виртуальный кабинет получателя регламентных выплат. Хотим расширить возможности этого сервиса: в перспективе не только получатели выплат из фондов МТСБУ, но и каждый автовладелец самостоятельно сможет завести себе удаленный кабинет. Кроме непосредственно подачи документов на получение регламентной выплаты, планируем обеспечить такие опции, как посмотреть свою историю страхования ОСАГО, получить справку о безаварийной езде, подать жалобу на действия страховщика.

Также у пострадавших в ДТП скоро появится возможность быстро, бесплатно и справедливо решать со страховыми компаниями спорные вопросы, связанные с выплатой страхового возмещения.

Для этого при Бюро будет создан «Омбудсмен по ОСАГО», задачей которого станет контроль соблюдения законных прав и интересов страхователей и пострадавших в ДТП, а также решение в досудебном порядке конфликтных ситуаций между страховщиками и получателями выплат.

Омбудсмен будет оказывать помощь на безвозмездной основе. Обратиться к нему сможет любой гражданин, которому требуется защита его прав в сфере страхования ответственности владельцев автотранспортных средств.

Мы смотрим на пандемию как на вызов, который стимулирует проверить стабильность работы системы ОСАГО, внедрить новые диджитальные сервисы, повысить доверие к страхованию, неуклонно выполняя обязательства перед пострадавшими.