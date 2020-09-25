Генсек ООН вважає, що світ не витримав випробування пандемією

Обговорення боротьби з наслідками пандемії COVID-19 у Раді Безпеки ООН викликало розбіжності між США та іншими членами Ради щодо питання про роль Пекіна і Всесвітньої організації охорони здоров'я у поширенні вірусу.

Про це заявив генсекретар ООН Антоніу Гутерреш, виступаючи на зустрічі Ради безпеки в рамках ювілейної 75-ї сесії Генасамблеї, передає "Інтерфакс-Україна".

Він також назвав причину виходу коронавірусу з-під контролю.

"Пандемія стала випробуванням ефективності міжнародної співпраці - випробуванням, яке ми не витримали. У глобальному масштабі вона призвела до загибелі майже 1 млн осіб, заразилися вірусом більш як 30 млн. Вірус вийшов із-під контролю. Це сталося через те, що світ не був готовий проявити співпрацю, єдність і солідарність", - заявив Гутерреш.

Він закликав світ об'єднатися в боротьбі з пандемією та її наслідками.

"У нас немає вибору. Або ми об'єднаємося в глобальні інститути, які відповідають поставленим цілям, або нас очікує розкол і хаос", - попередив генсек ООН.

Ближче до кінця засідання представники низки держав назвали несправедливими зауваження до ВООЗ, а також підтримали зусилля ООН у боротьбі з COVID-19. Так, постпред США при ООН Келлі Крафт здивувалася й обурилася змістом дискусії в Раді.

"Це ганьба для кожного з вас. Я здивована й обурена змістом сьогоднішньої дискусії. Мені дуже соромно за цю Раду, за тих членів Ради, які скористалися цією можливістю, щоб сконцентрувати увагу на політичні претензії, а не на найважливішому питанні. Боже мій!" - сказала Келлі Крафт. За її словами, США робитимуть усе, "що правильно, навіть якщо це непопулярно, тому що це - не конкурс популярності".

При цьому Крафт зазначила, що США "невпинно борються з COVID-19 як у власній країні, так і за кордоном", нагадавши про виділення більше ніж $20 млрд на міжнародні заходи боротьби пандемією.

Американський постпред слідом за президентом США Дональдом Трампом звинуватила Китай у тому, що він "несе відповідальність "за поширення цієї чуми". Вона повторила, що ВООЗ допомагала Китаю ухилятися від співпраці і приховувати правду від світу.

Постпред Китаю при ООН Чжан Цзюнь у відповідь назвав звинувачення США на адресу його країни безпідставними і сказав, що реакція Китаю була своєчасною, а дії його країни - відкритими.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у своєму виступі на Генасамблеї ООН звинуватив Китай у розповсюдженні коронавірусу і закликав притягнути КНР до відповідальності.