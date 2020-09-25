У Києві під Олімпійським коледжем сталися сутички, госпіталізували тренера і двох студентів (оновлено)
У Києві під Олімпійським коледжем сталися сутички, госпіталізували тренера і двох студентів (оновлено)
Вчені з Г’юстона виявили більш заразний штам коронавірусу
Вчені з Г’юстона виявили більш заразний штам коронавірусу
Оксана Мовчан: "Ми були змушені продавати реформу кожному новому міністру охорони здоров'я заново"
Оксана Мовчан: "Ми були змушені продавати реформу кожному новому міністру охорони здоров'я заново"
Ексголова НСЗУ розповіла, скільки лікарів звільнилися за п'ять місяців від старту реформи вторинної медицини
Ексголова НСЗУ розповіла, скільки лікарів звільнилися за п'ять місяців від старту реформи вторинної медицини
На вулиці Саксаганського в Києві знесли 150-річну садибу
На вулиці Саксаганського в Києві знесли 150-річну садибу
Путіна висунули на Нобелівську премію миру
Путіна висунули на Нобелівську премію миру
В Україні оновили епідемічні зони, Київ перейшов у жовту
В Україні оновили епідемічні зони, Київ перейшов у жовту
США, Канада і Британія не визнали Лукашенка президентом (оновлено)
США, Канада і Британія не визнали Лукашенка президентом (оновлено)
​Україна відмовилась визнати інавгурацію та президентські повноваження Лукашенка
​Україна відмовилась визнати інавгурацію та президентські повноваження Лукашенка
ГоловнаСвіт

Генсек ООН вважає, що світ не витримав випробування пандемією

Обговорення боротьби з наслідками COVID-19 викликало розбіжності між США та іншими членами Ради безпеки ООН.

Генсек ООН вважає, що світ не витримав випробування пандемією
Антоніу Гутерреш
Фото: facebook/António Guterres

Обговорення боротьби з наслідками пандемії COVID-19 у Раді Безпеки ООН викликало розбіжності між США та іншими членами Ради щодо питання про роль Пекіна і Всесвітньої організації охорони здоров'я у поширенні вірусу.

Про це заявив генсекретар ООН Антоніу Гутерреш, виступаючи  на зустрічі Ради безпеки в рамках ювілейної 75-ї сесії Генасамблеї, передає "Інтерфакс-Україна".

Він також назвав причину виходу коронавірусу  з-під контролю.

"Пандемія стала випробуванням ефективності міжнародної співпраці - випробуванням, яке ми не витримали. У глобальному масштабі вона призвела до загибелі майже 1 млн осіб, заразилися вірусом більш як 30 млн. Вірус вийшов із-під контролю. Це сталося через те, що світ не був готовий проявити співпрацю, єдність і солідарність", - заявив Гутерреш.

Він закликав світ об'єднатися в боротьбі з пандемією та її наслідками.

"У нас немає вибору. Або ми об'єднаємося в глобальні інститути, які відповідають поставленим цілям, або нас очікує розкол і хаос", - попередив генсек ООН.

Ближче до кінця засідання представники низки держав назвали несправедливими зауваження до ВООЗ, а також підтримали зусилля ООН у боротьбі з COVID-19. Так, постпред США при ООН Келлі Крафт здивувалася й обурилася змістом дискусії в Раді.

"Це ганьба для кожного з вас. Я здивована й обурена змістом сьогоднішньої дискусії. Мені дуже соромно за цю Раду, за тих членів Ради, які скористалися цією можливістю, щоб сконцентрувати увагу на політичні претензії, а не на найважливішому питанні. Боже мій!" - сказала Келлі Крафт. За її словами, США робитимуть усе, "що правильно, навіть якщо це непопулярно, тому що це - не конкурс популярності".

При цьому Крафт зазначила, що США "невпинно борються з COVID-19 як у власній країні, так і за кордоном", нагадавши про виділення більше ніж $20 млрд  на міжнародні заходи боротьби пандемією.

Американський постпред слідом за президентом США Дональдом Трампом звинуватила Китай у тому, що він "несе відповідальність "за поширення цієї чуми". Вона повторила, що ВООЗ допомагала Китаю ухилятися від співпраці і приховувати правду від світу.

Постпред Китаю при ООН Чжан Цзюнь у відповідь назвав звинувачення США на адресу його країни безпідставними і сказав, що реакція Китаю була своєчасною, а дії його країни - відкритими.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у своєму виступі на Генасамблеї ООН звинуватив Китай у розповсюдженні коронавірусу і закликав притягнути КНР до відповідальності.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також