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Facebook видалив три мережі аккаунтів, пов'язаних із спецслужбами РФ і "фабрикою тролів"

Вони писали про протести в Білорусі, політику в Україні і Туреччині.

Facebook видалив три мережі аккаунтів, пов'язаних із спецслужбами РФ і "фабрикою тролів"
Фото: Depositphotos/MichalLudwiczak

Соціальна мережа Facebook видалила три групи пов'язаних між собою акаунтів, які порушують заборону на іноземне втручання.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Ці мережі мали російське походження", - йдеться в заяві.

Дві групи акаунтів, за даними соцмережі, були пов'язані зі спецслужбами Росії. Одна група включала в себе 23 профіля і шість сторінок, а також вісім акаунтів в Instagram. Вони постили інформацію переважно російською та англійською мовами про "вибори і протести  в Білорусі, російську та українську політику, геополітичні теорії змови, відносини Росії і НАТО" та інші. На рекламу в соцмережах ці акаунти витратили близько 10 тис. доларів.

ПРи цьому фейкові акаунти видавали себе за місцевих жителів і перенаправляли на свої сайти

Ще однв мережа профілів складалася з 214 акаунтів, 35 сторінок і 18 груп, а також 34 Instagram-профілів. Ці фейкові  акаунти концентрувалися на темах Сирії та України, а також частково - Туреччини, Японії, Вірменії, Грузії та Білорусі. Вони видавали себе за журналістів і місцевих жителів цих країн, писали англійською, українською, російською та арабською мовами і перенаправляли людей на свої сайти. 

Третя група пов'язана з "Агентством інтернет-досліджень", більш відомим як "фабрика тролів". У неї входили п'ять Facebook-профілів і одна група, а також три Instagram-аккаунти. Ця мережа орієнтувалася на Туреччину, Європу і США. Акаунти писали на турецькій і англійській мовах і видавали свій сайт за платформу "незалежної турецької організації". Дана група витратила на просування своїх постів близько 4800 доларів.

Нагадаємо, раніше Facebook і Twitter заявили про ліквідацію мережі облікових записів і сторінок, які були частиною російської операції впливу на вибори у Сполучених Штатах Америки.

Минулого року СБУ повідомляла про активізацію російської "фабрики тролів" перед українськими виборами.

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