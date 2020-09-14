Власник TikTok відмовився продавати Microsoft американську частину соцмережі

Китайська компанія ByteDance відмовилася продавати корпорації Microsoft американський сегмент соцмережі TikTok.

Про це йдеться в заяві Microsoft.

"ByteDance повідомила нам сьогодні, що вони не будуть продавати бізнес TikTok у США Microsoft. Ми впевнені, що наша пропозиція влаштувала б користувачів TikTok і при цьому захистила б інтереси (США, - ред.) у сфері національної безпеки", - йдеться в заяві.

За інформацією Reuters, ByteDance планує продати американський сегмент TikTok компанії Oracle. Раніше її називали одним з двох претендентів на покупку соцмережі.

Як повідомило агентство Bloomberg з посиланням на інформовані джерела, китайська сторона робить ставку на схему угоди, що передбачає передачу Oracle та інституціональним інвесторам частини активів TikTok у США, а також розміщення даних сервісу на серверах зазначеної американської корпорації. Іншими словами, повного продажу бізнесу TikTok у США ця схема не передбачає, що має задовольнити вимоги китайської влади.

На початку серпня Microsoft підтвердив намір купити TikTok. Президент США Дональд Трамп зажадав, щоб угоду закрили до 15 вересня, інакше TikTok заблокують у США.

Незабаром після цього Трамп підписав два укази, які забороняють громадянам США укладати угоди з ByteDance, а також компанією-власницею китайського месенджера WeChat. Укази набудуть чинності 20 вересня.

Влада США стверджує, що TikTok може передавати інформацію про своїх користувачів владі Китаю. TikTok це заперечує.