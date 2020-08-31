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"Антонов" виготовив планер першого серійного літака без російських деталей

В компанії повідомили, що певний час зайняло імпортозаміщення та пошук нових постачальників.

"Антонов" виготовив планер першого серійного літака без російських деталей
Фото: Марина Лысцева

ДП "Антонов" виготовило планер (фюзеляж з крилами) серійного транспортного літака Ан-178, в якому немає російських деталей. Він будується на замовлення Міністерства внутрішніх справ Перу.

Про це заявив президент ДП "Антонов" Олександр Лось, передає "Укрінформ".

"Літак як літальний аппарат вже готовий. Далі – так зване позастапельне складання, тобто, оснащення системами, проводкою, трубопроводами, електронними блоками... Потім літак передається на випробування", - розказав топ-менеджер.

"Це наш перший серійний літак, який складається без жодної російської деталі. Нас звинувачують у тому, що кілька років ми не випускали серійні літаки. Але з початком воєнної російської агресії у 2014 році ми втратили не тільки ринок збуту, а й ринок постачання важливих компонентів. Деякий час зайняло імпортозаміщення та пошук нових постачальників", - сказав Олександр Лось.

Він уточнив, що на цьому типі літака приблизно 2/3 обладнання виготовлені американськими корпораціями, ще третина – вітчизняними.

Конфігурація літака, замовлена Міністерством внутрішніх справ Республіки Перу, дозволить здійснювати перевезення персоналу до 100 осіб, перевезення 80 пасажирів, доставку вантажів до 18 тонн і евакуацію 40 хворих на ношах з можливістю надання медичної допомоги супроводжуючим медперсоналом.

Ан-178 поки що існує в єдиному льотному примірнику. Він виконав перший політ 7 травня 2015 року.

У жовтні 2019 року МВС України заявило про плани придбати 13 літаків Ан-178: дев'ять для ДСНС і чотири для Нацгвардії.

Першим літаком в лінійці "Антонова" без російських деталей був Ан-132, який також виконано в єдиному екземплярі.

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