Поки що розробку випробовують на свинях.

Засновник технологічних компаній Ілон Маск показав перші результати роботи Neuralink - стартапу мікрочіпів, які вживлюються у мозок для зв'язку з компьютером.

Поки що випробовування мікрочіпів ведуться на свинях. Маск переконаний, що технологію у майбутньому можна буде застосовувати і для людей, щоб допомогти з пошкодженнями мозку, пише The Bell.

За словами Маска, чіп вживили двом свиням, з мозку однієї з них він був успішно вилучений. Свині під час презентації перебували у загонах із сіном поруч зі сценою. Маск показав, як мозок однієї з тварин реагує на харчування.

Свиня на ім'я Гертруда їла, а в цей час на екрані відображався сплеск активності. Вона відслідковується за допомогою бездротового каналу, при цьому враховується, чого саме свиня торкається п'ятаком.

Чіп отримав назву Link, сам Маск називає його "фітнес-браслетом" у мозку. Він заявив, що чіп уже міг би бути в його мозку і ніхто б цього не помітив.

"Можливо, він уже є там", - додав він.

Link буде повністю зливатися з черепною кісткою людини та підключатися до мозку нитками, що тонше від людського волосся. Чіп може працювати добу без підзарядки.

Очікується, що розробка допоможе боротися з хворобою Альцгеймера, деменціями, паралічем. За словами Ілона Маска, також вона допоможе людям з втратою пам'яті та слуху, депресією та безсонням.

Також повідомляється, що Link можна використовувати для трансляції музики у мозок людини, збереження і відтворення спогадів.

Маск не повідомив, коли можуть розпочатися випробування на людях. Планується, що на ринку вартість такого чіпу складатиме декілька тисяч доларів.

Нагадаємо, що компанія Neuralink була заснована у 2017 році. Планувалося, що вона займатиметься розробкою імплантованих комп'ютерних інтерфейсів.