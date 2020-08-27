Голова TikTok пішов у відставку через тиск з боку адміністрації Трампа

Білий дім зобов’язав компанію продати свої активи у США до середини вересня.

Виконавчий директор TikTok Кевін Майєр заявив, що подає у відставку після того, як компанія зазнала стійкого тиску з боку адміністрації Трампа через її зв'язки з Китаєм.

Про це повідомляє The New York Times.

В електронному листі до працівників компанії, який опинився у розпорядженні видання, 58-річний Майєр зазначив, що піти у відставку його спонукала низка змін у структурі TikTok.

"В останні тижні у зв'язку з різкою зміною політичної ситуації я серйозно задумався про те, чого зажадають структурні зміни в корпорації і що вони означають для глобальної ролі, на яку я підписався. На цьому тлі і оскільки компанія незабаром очікує на розв'язання проблеми, я з важким серцем хотів повідомити вам, що вирішив покинути компанію", - повідомив Майєр у службовій записці для співробітників.

Нагадаємо, Трамп в середині серпня підписав указ, згідно з яким китайська компанія ByteDance, що володіє TikTok і соцмережею Musical.ly, повинна протягом 90 днів відмовитися від усіх активів, що підтримують функціонування сервісу в Сполучених Штатах, а також позбутися від будь-яких даних американських користувачів, отриманих за допомогою TikTok або Musical.ly.

Інший указ Трампа - від 6 серпня - наказав американцям протягом 45 днів припинити будь-які ділові відносини з ByteDance.

Американський президент обґрунтував свої укази міркуваннями нацбезпеки. Трамп підозрює, що за допомогою TikTok можна складати профілі пересувань американських чиновників і шпигувати за американськими фірмами. А також, що сервіс передає дані користувачів китайським спецслужбам.

ByteDance заперечує звинувачення США. Зараз ведуться переговори з Microsoft про продаж бізнесу компанії у Штатах.