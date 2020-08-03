​Трамп проти TikTok. Китайську соцмережу американізують

Китайська корпорація ByteDance під тиском президента США Дональда Трампа може продати американську частину соціальної мережі TikTok. Покупцем має стати Microsoft , для якої це буде найбільша угода з 2016 року, коли вона купила LinkedIn за 26 мільярдів доларів .

Фото: EPA/UPG

Від фіаско до світової сенсації

TikTok не одразу було створено саме як TikTok. Проект веде свою історію з двох окремих застосунків – Musical.ly і Douyin, які з часом об'єдналися. Musical.ly запустили у 2014 році Алекс Жу та Луїс Янг. Ця програма, як і TikTok, дозволяла записувати та поширювати короткі відео, в яких користувачі танцювали та співали – тонше, просто відкривали рот під популярні пісні. Розробники спочатку планували, що короткі відео будуть використовуватися в освітніх цілях, але проект – який тоді називався Cicada – не злетів. Авторам було складно вкладатися у жорсткі кількахвилинні рамки, а користувачам це виявилося нецікавим.

Але формат, який не підійшов для освіти, виявився ідеальним для розваг. У 2015 році Musical.ly увійшов у чарти найпопулярніших програм для смартфонів і більше звідти не зникав. Саме в Musical.ly перейшли багато користувачів відеосервісу Vine після його закриття в жовтні 2016 року.

Приблизно в цей самий час у Китаї з'явився аналог Musical.ly під назвою Douyin, який cтав шалено популярним. Вже через рік у нього було 100 мільйонів користувачів, а кількість щоденних переглядів сягала мільярда. У вересні 2017 року Douyin почав міжнародну експансію, запустившись в Індонезії під назвою TikTok. Деякий час обидві програми розвивалися паралельно – Musical.ly в Штатах, а Douyin-TikTok – в Азії.

В листопаді 2017 року китайська компанія ByteDance, якій належав Douyin, викупила Musical.ly за 1 мільярд доларів. Менше ніж за рік по тому ByteDance оголосила про закриття Musical.ly, а всіх користувачів автоматично перевели на платформу TikTok. З того часу популярність програми стала феноменальною. Тільки за перший квартал 2020 року TikTok скачали 315 мільйонів разів, а загальна кількість, за підрахунками аналітичної фірми Sensor Tower, уже перейшла позначку в 2 мільярди.

Фото: EPA/UPG Вхідні двері у штаб-квартиру Bytedance в Шанхаї, Китай, 03 серпня 2020.

«Погане» коріння

ByteDance, якій належить TikTok, є величезною технологічною компанією зі штаб-квартирою в Пекіні. Її засновник та керівник – 37-річний Чжан Їмін, чиї активи Forbes оцінює в 16,2 мільярди доларів. Він входить до десятки найбагатших людей Китаю та в топ-100 мільярдерів світу. Крім TikTok, компанія також розвиває новинний агрегатор Toutiao, месенджер FlipChat та клон Snapchat під назвою Duoshan. Зараз це одна з найдорожчих приватних компаній у світі. В неї вклалися найбільші венчурні інвестори, такі як SoftBank та Sequoia Capital .

Шалене зростання популярності китайської соцмережі не залишилося без уваги зі сторони влади США. Китай є противником Сполучених Штатів, і використання TikTok значною кількістю американських громадян створює очевидні ризики для уряду США. Побоювання з приводу безпеки персональних даних, зокрема, висловлював Комітет з іноземних інвестицій США (CFIUS). Незважаючи на постійні запевнення ByteDance, що вона не передає дані уряду Китаю і навіть не зберігає їх там, у США все одно вважають, що TikTok може загрожувати національній безпеці. Мовляв, навіть якщо Китай не використовує TikTok в своїх інтересах зараз, немає гарантій, що він не робитиме цього в майбутньому. Заборону на використання TikTok федеральними службовцями збираються навіть прописати в оборонному бюджеті США.

Ще однією проблемою для TikTok стала її дуже молода аудиторія. В 2019 році соцмережа була змушена заплатити 5,7 млн. доларів штрафу Федеральній торговій комісії за збирання особистих даних дітей у порушення закону про захист конфіденційності дітей в інтернеті. З'ясувалося, що значний відсоток користувачів Musical.ly мав менше 13 років, а застосунок не питав їх про вік та згоду батьків.

Фото: facebook.com/Tiktokviralkidsofficial/

TikTok також звинувачують в цензуруванні контенту. The Guardian з'ясував, що мережа видаляла політичний контент, який міг викликати незадоволення китайського уряду. Модератори повинні були обмежувати доступ до відео, які стосувалися таких тем, як події на площі Тяньаньмень чи незалежність Тибету. Інші ЗМІ писали про те, що в TikTok цензурували занадто відверті танці чи поцілунки, а також відео з ЛГБТ у країнах, де одностатеві стосунки не толеруються.

Зворотній відлік для TikTok

Через надмірну увагу зі сторони влади США в TikTok вже деякий час розглядають різні можливості дистанціюватися від китайського походження, починаючи з ребрендингу і закінчуючи продажем. За даними Reuters, кілька інвесторів ByteDance, серед яких Sequoia і General Atlantic, пропонували компанії продати їм мажоритарну частку TikTok , оцінивши соцмережу в 50 мільярдів доларів. Сама ByteDance під час продажу долі одного з акціонерів у 2020 році була оцінена в 140 мільярдів.

Але покупцем TikTok може стати й стороння компанія.

31 липня президент США Дональд Трамп заявив, що TikTok може бути заборонено на території США через стеження за користувачами. На питання, коли це відбудеться, він відповів: «Скоро, негайно. Я маю на увазі, фактично негайно». Трамп сказав, що підпише указ в суботу, 1 серпня, але цього так і не сталося. За даними Reuters , президент США змінив свою думку під тиском радників та представників Республіканської партії: заборона Tik Tok могла б розізлити молодих виборців напередодні президентських виборів, а також спровокувала б низку юридичних проблем.

Фото: EPA/UPG

Тому майже одразу після виступу Трампа в Bloomberg і The New York Times з'явилися повідомлення, що ByteDance може продати TikTok американському інвестору – корпорації Microsoft. На наступний день це підтвердили і в самій Microsoft . Угода обговорювалася на найвищому рівні між гендиректором Microsoft Сатья Наделлом та президентом США, який дав їй «зелене світло», встановивши 45-денний дедлайн.

Очікується, що угода торкнеться не тільки США – попередні перемовини стосуються також бізнесу TikTok в Канаді, Австралії та Новій Зеландії. У заяві Microsoft говориться, що корпорація розуміє стурбованість Трампа і планує відповідально підійти до купівлі соціальної мережі. Особисті дані американських громадян повинні будуть зберігатися винятково в США та будуть видалені з закордонних сервісів. Коли саме почалися переговори про купівлю TikTok, не повідомляється. В Microsoft сказали, що компанія не планує давати інших пояснень до повного завершення угоди.

Якщо сторони домовляться, продаж відбудеться дуже швидко. В Microsoft очікують, що це станеться не пізніше 15 вересня. Угода буде контролюватися Комітетом з іноземних інвестицій.

На випадок зриву переговорів у США є ще кілька варіантів. Наприклад, на ByteDance можна буде поширити санкційне правило, яке уже застосували до Huawei. В такому випадку американським компаніям буде заборонено продавати технології чи надавати послуги TikTok. Це стосується обладнання, хмарних обчислень та зберігання даних і навіть присутності в App Store чи Play Market.

Також існує ймовірність повернення до варіанту з продажем всього TikTok групі інвесторів ByteDance або перегляд угоди, за якою китайська корпорація купила Musical.ly в 2017 році.

Фото: Gina Ferazzi / Los Angeles Times Невістка знімає відео як Хенаро Рангел, який стрімко набирає популярність в ТікТок, та свекруха Венді Рангел танцюють під мексиканську музику.

В TikTok скаржаться, що стали жертвою геополітичних ігор та запевняють, що не є ворогом для США. «Ми не займаємося політикою, не розміщуємо політичну рекламу і не маємо прихованого порядку денного», – написав на минулому тижні новий генеральний директор TikTok Кевін Маєр, який ще донедавна працював в The Walt Disney Company.

Але в уряді США долю соцмережі вже фактично визначили. За словами міністра фінансів Стіва Мнучіна, TikTok «створює ризики» для інформації, що стосується 100 мільйонів американців і не може залишатися в нинішньому вигляді.