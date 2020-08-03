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Залишок коштів у казні уряду в липні скоротився майже на третину

На початок місяця він був максимальним у році.

Залишок коштів у казні уряду в липні скоротився майже на третину
Фото: Бизнес Цензор

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в липні скоротився на 31,7% з 75,701 млрд гривень (на 1 липня) до 51,693 млрд гривень (на 1 серпня).

Про це свідчать дані Державної казначейської служби.

Мінімальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в 2020 році становив 10,517 млрд гривень (станом на 1 квітня), а максимальний - 75,701 млрд гривень станом на 1 липня.

У 2019 залишок коштів на ЄКР збільшився з 9,861 млрд гривень до 17,547 млрд гривень.

Мінімальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в 2019 році становив 8,196 млрд гривень (станом на 1 березня), а максимальний - 61,83 млрд гривень - на 1 вересня.

Єдиний казначейський рахунок - система бюджетних рахунків органів Держказначейства, на які зараховуються податки, збори, інші обов'язкові платежі держбюджету, з яких органами Державного казначейства здійснюються платежі на користь суб'єктів господарювання, котрі виконали роботи або надали послуги розпорядникам бюджетних коштів.

У 2018 році залишок коштів на ЄКР збільшився з 5,099 млрд до 9,861 млрд гривень.

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Джерело: "Українські новини"
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