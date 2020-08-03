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Україна через карантин зменшила експорт м’яса до п’ятирічного мінімуму

Рейтинг імпортерів вітчизняного м’яса очолює Саудівська Аравія.

Україна через карантин зменшила експорт м’яса до п’ятирічного мінімуму
Фото: express.te.ua

У першому півріччі 2020 року Україна скоротила експорт продукції м’ясної групи до 319 млн доларів США, що на 12,2 % менше проти січня-червня 2019 року.

Заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Микола Пугачов стверджує, що це найнижчий показник за останні п’ять років.

"Починаючи з 2015 року, завдяки наполегливій широкій географічній диверсифікації та закріпленні на багатьох ринках збуту після втрати російського, зберігалася позитивна тенденція збільшення обсягів експорту м’яса та субпродуктів. Запровадження карантинних заходів, пов’язаних з пандемією коронавірусу COVID-19, негативно вплинуло на експорт цього виду агропродукції", - цитує Пугачова пресслужба інституту.

Повідомляється, що рейтинг імпортерів вітчизняного м’яса очолює Саудівська Аравія: за шість місяців 2020 року вона закупила 15,0 % продукції.

Значно менші закупки здійснюють Нідерланди (14,2 %), ОАЕ (11,1 %), Білорусь (6,3 %), Азербайджан (5,8 %), Ірак (4,6 %) та Казахстан (4,5 %).

Сукупно ці країни акумулюють близько 62 % експорту вітчизняної м’ясопродукції у грошовому виразі, зауважив Микола Пугачов. Як і раніше визначальним продуктом в експорті продукції цієї групи залишається м’ясо птиці.

Нагадаємо, у січні 2020 року Європейський Союз тимчасово заборонив імпорт української курятини через спалах пташиного грипу.

Раніше Україна увійшла в ТОП-5 світових експортерів курятини. Випереджали Україну Бразилія, ЄС і Таїланд.

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